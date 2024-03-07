Эксперт Новикомбанка прочел курс о финансовой грамотности студентам ВУиТ

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел лекцию о финансовой грамотности для студентов Волжского университета и колледжа Волжского университета имени В.Н. Татищева (ВУиТ). Курс, разработанный совместно с Академией Ростеха, учит правильно обращаться с личными финансами и пользуется большой популярностью.

Перед студентами выступили начальник отдела розничного бизнеса филиала Новикомбанка в Тольятти Екатерина Рузанова и главный специалист Татьяна Анисимова.

Они рассказали о методах управления финансами и способах структурирования доходов. В частности, студенты узнали о преимуществах карты «Мир», различных методах экономии при оплате товаров и услуг (кэшбек, скидки от партнеров и бонусы), а также о платформе «Мои финансы», где собраны статьи и обучающие видео, помогающие правильно обращаться с финансовыми потоками.

На лекции была затронута и актуальная в настоящий момент тема расчета полной стоимости кредита. Она помогает клиентам Новикомбанка адекватно оценивать кредитную нагрузку, не ухудшая качество своей жизни.

Большой интерес ожидаемо вызвали современные методы инвестирования. Эти инструменты помогают молодым людям создать «подушку безопасности» на будущее, а в дальнейшем получать гарантированный доход и преумножать финансовое благополучие.

Лекция прошла в интерактивном формате. Студенты активно задавали вопросы, высказывались по интересующим темам и попробовали применить новые знания на практике.

«Уроки финансовой грамотности — часть социально ориентированной политики банка. Он помогает студентам грамотно использовать доступные им финансовые инструменты для того, чтобы повышать свое благосостояние. Используя льготные программы банка и социальные меры государственной поддержки, молодые люди могут заложить крепкую основу будущего финансового благополучия», — отметила начальник отдела розничного бизнеса филиала Новикомбанка в Тольятти Екатерина Рузанова.

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