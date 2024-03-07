В Новосибирске для пристава-взяточника уменьшили штраф

Для осужденной за взяточничество бывшей судебного пристава-исполнителя Дарьи Пономаревой смягчили приговор.

По данным группы «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», в Новосибирске 6 марта прошел суд по уголовному делу, возбужденному в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП по Калининскому району, обвиняемой в получении взятки в сумме 83 тысяч рублей, переданной ей в период с октября 2020 года по июнь 2021 года. Вину Дарья Пономарева отрицает.

Суд приговорил фигурантку к двум годам лишения свободы, обязал выплатить 415 тысяч рублей штрафа. Ее лишили права занимать должности на государственной службе. Отбывание срока отложили до достижения ее детьми 14 лет.

Апелляционная инстанция изменила приговор. Для Пономаревой уменьшили сумму взятки до 75 тысяч рублей и штраф до 375 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске для бывшего судьи-взяточника из Томской области отменили условку.