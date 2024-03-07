В новосибирском Академгородке строят жилой дом бизнес-класса высотой в 24 этажа

Проект будет реализовываться в два этапа. Первую башню «Пульсара» построят в 2026 году

Девелоперская компания «Группа Мета» представила свой новый проект – «Пульсар» в Академгородке. Жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из двух высотных башен с уникальной архитектурой, будет изображаться на открытках с достопримечательностями.

Дом в ритме Академгородка находится на ул. Мусы Джалиля, за ДК «Юность». Это граница Верхней и Нижней зоны Академгородка. Реализация проекта будет осуществляться в два этапа. На пресс-конференции в ТАСС руководители компании назвали сроки и основные преимущества проекта.

«Первый этап завершится в 2026 году. Вторая башня будет построена в 2027 году, – говорит генеральный директор строительной компании «Группа Мета» Владимир Владимирович Мартыненков. – Размер собственных средств в этом проекте повышенный — больше, чем в среднем по рынку. Это связано с тем, что земля в Академгородке достаточно дорогая, она приобреталась на собственные средства, доля которых составила 20%. Общая стоимость реализации объекта площадью 33 000 м2 составить около 4-5 млрд рублей.»

Фото:Леонид Проворов (ТАСС)

«Пульсар» действительно станет отражением ритма жизни Академгородка: расположение рядом с основными транспортными артериями, но без высокого трафика возле дома, пешая доступность столь любимой зелёной зоны университетского леса, развитая внутренняя инфраструктура комплекса и полный набор сервисов для жизни.

Работая над проектом «Пульсар», была поставлена задача построить не просто красивый объект, а создать дом, в котором будет комфортно жить и работать современному человеку. Ведь в нынешнем темпе жизни, людям не хочется тратить много времени на бытовые дела, а всё нужное должно находиться максимально близко.

В «Пульсаре» предусмотрен спортивный зал, кинозал с лекторием, лобби с кофе-поинтом и приветливыми администраторами, соседский центр с кухонной зоной, детские игровые комнаты для разных возрастов и коворкинг с переговорными комнатами.

На закрытой внутренней территории будет создано ступенчатое благоустройство, которое позволит эстетично отделить зоны для прогулок, детских игр, работы, релакса и активного отдыха.

Ещё одним важным моментом, которому было уделено внимание при создании «Пульсара» — стало желание улучшить локацию в целом. И речь сейчас не только про уникальные архитектурные решения с латунными полукруглыми балконами и панорамным остеклением верхних этажей.

«При разработке проекта, мы тщательно продумываем концепцию стрит-ритейла и максимально точно подбираем арендаторов, способных закрыть потребности жителей самого комплекса и тех, кто живёт рядом. – рассказывает руководитель направления по работе с партнерами компании «Группы Мета» Татьяна Петрова. – Поэтому в «Пульсаре» расположатся магазины со здоровой едой, кофейни, рестораны, салон красоты и, возможно, медицинскую клинику.»

Эксперты уже называют «Пульсар» одним из самых интересных девелоперских проектов в Новосибирска в отношении сервисного наполнения и архитектуры, представленных на строительном рынке за последние годы.

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