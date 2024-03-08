«Русская водка, чёрный хлеб, селёдка»: Вика Цыганова выступит в Новосибирске 11 апреля

Популярная певица Вика Цыганова и группа «Северный ветер» приедут в Новосибирск с праздничным юбилейным концертом «Легенда Шансона. 35 лет на сцене» 11 апреля.

Билеты уже в продаже.

Карьера звезды эстрады и шансона, певицы и актрисы Вики Цыгановой началась в 1988 году, когда она стала солисткой группы «Море». В том же году она записала альбомы «Каравелла любви» и «Осенний день», активно гастролировала и даже получила специальный приз на Всесоюзном конкурсе «Песня года — 89».

С 1990 года она начала сольную карьеру в сотрудничестве с композитором Юрием Прялкиным и поэтом Вадимом Цыгановым. С 1991 года её знают под именем Вика Цыганова. Её песни звучали на крупнейших стадионах страны, главных телеканалах и радиостанциях, а также на престижных фестивалях. В репертуаре Вики Цыгановой — история России, пропитанная духом любви к Родине.

Сольный концерт «Легенда Шансона. 35 лет на сцене» Вики Цыгановой вместе с группой «Северный ветер» пройдёт в Новосибирске в середине весны. На сцене ДК Железнодорожников в этот вечер прозвучат композиции, которые затрагивают глубокие струны души и вдохновляют на добрые поступки. Концерты артистки — это гармоничное сочетание различных музыкальных стилей и жанров: от патриотических и народных мелодий до любимых классических произведений.

Публика безгранично любит Вику Цыганову за уникальность, неповторимый образ и душевное исполнение, что и приводит её к успеху на протяжении многих лет.

«Музыка Вики Цыгановой очень разная — серьезная, патриотичная, романтичная, веселая и зажигательная. Её песни заставили меня задуматься о самых близких людях, о ценностях в жизни. Мы не всегда ценим то, что есть и не замечаем, как прекрасные моменты проходят мимо. Песни Вики Цыгановой открывают наши сердца и вселяют веру, надежду, любовь», — пишет Лидия, побывавшая на концерте известной шансонье в Рязани.

11 апреля в 19:00 в ДК Железнодорожников Вика Цыганова исполнит свои хиты «Приходите в мой дом», «Офицеры России», «Калина красная», «Любовь и смерть», «Лето пьяное» «Русская водка» «Андреевский флаг», «Синие цветы». Купить билет можно сайте kassy.ru.

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