4 марта прошла премьера шоу «Журналисты в кадрах», в котором сотрудники редакции медиахолдинга СибФМ Group меняют профессию на один день. В первом выпуске корреспондент интернет-портала Сиб.фм стал тренером по футболу.

Журналист интернет-портала Сиб.фм Михаил Крючков стал героем первого выпуска шоу «Журналисты в кадрах». На переквалификацию он отправился в футбольную школу «Динамо» (Москва) в Новосибирске. Под чутким контролем главного тренера Юрия Николаевича Чухова журналист научился бить по мячу и руководить детьми. Во время матча Миша пробегал по полю почти полчаса (это на полчаса больше, чем он бегает в обычные дни).

«В последний раз я играл в футбол с пацанами во дворе, мне тогда было 12 лет. До проекта про футбол я знал только количество игроков на площадке», — признаётся Миша.

Что стало с корреспондентом Сиб.фм после его первой в жизни тренировки по футболу — в дебютном выпуске шоу «Журналисты в кадрах».

«Журналисты в кадрах» — мультимедийный проект медиахолдинга СибФМ Group, в рамках которого наши журналисты меняют профессии на один день. Каждый из них пройдёт обучение, стажировку и испытание. В конце журналист оценит работодателя и получит отзыв о своей работе.