Украинские боевики после паузы вновь принялись атаковать российские позиции, чем замедлили продвижение наших солдат вглубь страны. Подробности осложнившейся боевой обстановки на линии соприкосновения читайте ниже.

На отдельных направлениях зоны действия СВО на Украине ситуация осложнилась возобновившимися атаками ВСУ. Из-за этого продвижение Вооружённых сил Российской Федерации несколько затормозилось на Запорожском и Луганском направлениях.

Зато на самом «горячем» Донецком участке наши бойцы продвинулись на несколько улиц сёл Первомайское и Новомихайловка. Также, по сообщениям военкора Евгения Лисицына, продолжается штурм у Клещеевки и Андреевки на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.

По данным на праздничную пятницу, 8-е марта 2024 года, под ударами русской артиллерии попали украинские позиции в Пятихатках, Малой Токмачке, Гуляйполе и Малиновке. В это же время артиллеристы ВСУ ответно работали по российским подразделениям в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке и Вербовом, написал в своём телеграмм-канале военкор Лисицын.

Взятие территории мелового завода у Белогоровки русские бойцы посвятили всем российским женщинам в честь их праздника. По информации военкора телеканала RT Влада Андрицы, во время штурма завода были ликвидированы более 200 военных ВСУ.

Ужасающие находки сделали в эту весеннюю пятницу российские солдаты. На взятых под контроль территориях они обнаружили погибших солдат украинской армии с контрольным выстрелом в затылок. Это ясно говорит о том, что ВСУ не хотят выносить своих раненых с поля боя и попросту добивают собственных побратимов.