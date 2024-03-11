«Ай да Масленица!»: сибиряков приглашают на проводы зимы 17 марта

17 марта с 12:00 до 17:00 медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает жителей Новосибирска на городской праздник «Широкая масленица» на Михайловскую набережную и в Заельцовский парк.

В программе праздника будут народные гуляния, конкурсы, выступления артистов, а также различные активности для детей и взрослых.

Мероприятие будет проходить в ярком и разнообразном формате, включая традиционные забавы, угощения, аниматоров и театрализованную программу «Ай да Масленица!». Гости смогут насладиться вкусной едой и горячим чаем, а также отведать блюда полевой кухни и продукцию местных производителей. Праздник закончится фееричным сожжением чучела.

Партнёры: особый сыр «ROKLER», плавленый сладкий сыр «Омичка», студия звёзд, киношкола «Ералаш», Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, Экочай.

Автопартнёр: «Центр НСК» – официальный дилер Baic, Kaiyi, Kia в Новосибирске, «Альбион-Моторс» — Официальный представитель EXEED, Dongfeng, Land Rover и Jaguarв Новосибирске.

Фудпартнёр: «Деревенское молочко», «Томское молочко», круглосуточные маркет-бары «Ёмкость», магазин продуктов «ГастроLoft», «Гурьевский хлебокомбинат», «Шеф дым», «ВарьЖарь», «Русские блины».

Партнер по Безопасности: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Официальный партнёр: Банк «Левобережный»

Генеральный партнёр: Гастроэксперт

Создавайте уютную атмосферу и душевное время с семьей и друзьями на городском празднике «Широкая масленица» в Новосибирске!