Банк Уралсиб вошел в Топ-6 кредитных карт со скидками и кэшбэком в кафе, магазинах одежды и салонах красоты

Кредитная карта с кешбэком Банка Уралсиб вошла в Топ-6 рейтинга кредитных карт со скидками и кэшбэком в кафе, магазинах одежды и салонах красоты, подготовленного порталом Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 28.02.2024 г.

Кредитная карта с кешбэком Банка Уралсиб, вошедшая в первую тройку участников исследования, позволяет получать до 3% кешбэка в программе «Уралсиб Бонус» – в зависимости от того, какие продукты банка есть у клиента, и насколько активно он ими пользуется. Бонусные рубли можно использовать для компенсации предыдущих покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей. Кроме того, клиенты получают возможность потратить бонусные рубли на баллы «РЖД Бонус», и услуги для путешествий, включая полное или частичное покрытие стоимости железнодорожных билетов и авиабилетов, а также бронирование отелей.

Ознакомиться с полными условиями кредитных карт Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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