В новосибирской школе создали революционный подход к образованию

Образовательная компания Классная умная твоя школа откроет в Новосибирске второй филиал в экопространстве «Органика» от застройщика «Стрижи».

Вслед за рынком частной медицины рынок частного образования переживает бурный рост. Количество частных школ увеличивается и в Новосибирске в 2022 году появился новый сетевой проект в сфере частного образования под полным названием Классная умная твоя школа™, сокращенно – ЯШк.

Сегодня организация включает частную школу на Пролетарской 2 и онлайн школу смешанного формата (с одним очным днем). Дети полюбили ЯШк с первых дней. По словам педагогов школы – это связано с тем, что уровень комфорта для детей в частной школе довольно высок и это позволяет преодолеть сложности в адаптации и развитии детей. Для родителей также важно, что в школе подобрался хороший состав учителей и есть выстроенная система методического сопровождения образовательного процесса, которая позволяет поддерживать качество преподавания на высоком уровне.

В 2024 году проект стал победителем премии «Звездная лига» по версии портала BFM в номинации «Лучший образовательный стартап» и продолжает масштабироваться. Так уже в этом учебном году откроется новая комфортная и уютная школа в экопространстве «Органика» по адресу Аэропорт 2/3 к.1. Подробное описание проекта в паблике образовательной компании в ВК https://vk.com/wall-212616634_519.

Подчеркнем, что учебное пространство разработано дизайнерской компанией «Молодые архитекторы Сибири» и отвечает всем новаторским тенденциям в оснащении образовательных организаций. Но, конечно, главное – это концепт самой школы, построенной на принципах встраивания городского, природного и исторического ландшафта в обучение. Парковая природная зона как бы проникает внутрь не только физически, но в смысловом и ценностном аспекте.

Сооснователь школы Максим Давыдов, историк по образованию, утверждает, что подобных проектов в Новосибирске должно становится больше, чтобы предоставить новым поколениям дополнительные возможности для развития. Национальный проект «Образование» ставит задачу повышения качества образования и частные школы здесь могут и должны внести свой вклад.

Записаться на экскурсию для более подробного ознакомления можно на сайте компании Классная умная твоя школа по адресу яшк.рф

Реклама. ИП Давыдова Анастасия Владимировна. ИНН 543900207789. Erid: LjN8KYK1R