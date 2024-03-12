Проект новосибирского девелопера в Санкт-Петербурге стал призером премии ТОП ЖК 2024

«Расцветай в Янино» ГК «Расцветай» стал призером сразу в двух номинациях престижной федеральной премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024. Проект новосибирского застройщика взял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, доступное жилье» и третье — в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области».

Фото: «Расцветай в Янино» стал призером сразу в двух номинациях престижной федеральной премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 1,4 тыс. номинантов со всей России.

Более 600 независимых экспертов из 29 регионов РФ оценивали объекты по 133 параметрам, предусмотренными Стандартом комплексного развития территорий, который разработан Минстроем России и ДОМ.РФ. Среди них такие критерии, как транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

— Эти награды говорят о высокой оценке потребительских качеств «Расцветай в Янино» на высоконкурентном рынке недвижимости Санкт-Петербурга, — рассказали в пресс-службе застройщика.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут. «Расцветай в Янино» — шесть корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. Дома первой очереди сдаются уже в 4 квартале 2024 года.

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