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общество

В Новосибирске мужчина покупал бензин на украденную карту

Фото: Pexels.com

В Калининском районе Новосибирска местный житель стал фигурантом уголовного дела по подозрению в краже.

По информации прокуратуры, в декабре 2023 года он обнаружил чужую банковскую карту на заправке самообслуживания. Впоследствии он использовал эту карту для совершения бесконтактных платежей на других заправочных станциях, приобретая топливо для своего автомобиля.

Правоохранительные органы утверждают, что такие действия приравниваются к краже в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Алтайском крае двое мужчин в полицейской форме подрались у баннера «Служим закону!».

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Игорь Кириченко
Журналист

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