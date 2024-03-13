Международная выставка для промышленных предприятий

Глобальные задачи развития машино- и станкостроения в России в центре внимания деловой программы Международной промышленной выставки-форума «МашЭкспо Сибирь – 2024», которая состоится с 26 по 29 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

МашЭкспо Сибирь станет площадкой для широкого обсуждения стратегических задач по развитию отрасли, разбора кейсов в промышленном производстве, презентации инновационных идей, поиском ответа на вопрос «Как решить проблему кадрового дефицита?», а также налаживания связей с представителями органов власти, фондов, финансирующих промышленные предприятия.

В числе резонансных тем:

Пленарное заседание «Машиностроение — основа развития промышленности и технологического суверенитета России» с участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ, РСПП.

Координационный совет РСПП под председательством президента РСПП.



XVIII отчетно-выборная конференция Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) с участием федерального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.





СъездСоюза машиностроителей России, с участием региональных отделений СФО.





Кроме того, в центре внимания участников форума проблема дефицита кадров:

Круглый стол «Синхронизация рынка образования и рынка труда: практический опыт, проблемы».





Открытый диалог между органами власти и субъектами малого предпринимательства (господдержка).

Впервые в истории выставки –Ярмарка вакансий – место встречи HR-специалистов промышленных предприятий и более 1000 кандидатов: молодых специалистов, выпускников СПО из Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска и Кемерова.

И еще один акцент деловой программы — инновации в промышленности, аддитивные технологии, робототехника.

Впервые на площадке выставки «МашЭкспо Сибирь»:

ПИТЧ-СЕССИЯ для инновационных и индустриальных предприятий, где компании, обладающие лучшими практиками по производству оборудования, технологическими решениями для промышленных предприятий, подробно расскажут о своих наработках.

Круглый стол Агентства по технологическому развитию с участием федерального представителя.

В рамках МашЭкспо Сибирь состоится III Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший Сварщик Сибири – 2024».

Организатор — ООО «СВК» при поддержке Аттестационного центра «СВАРКА».

Спонсоры конкурса: Совплим-Сибирь, ЦТФ-Сибирь, Технология сварки, GROVERS, Металлстройснаб.

Организатор выставки-форума -Сибирская Выставочная Компания при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Межрегиональной Ассоциации Руководителей Предприятий (МАРП), Городской торгово-промышленной палаты Новосибирской области, Союза машиностроителей России.

В павильонах выставки более 150 производителей и поставщиков из России, Турции, Белорусии представят обширную экспозицию металлообрабатывающих станков, инструментов и материалов для металлообработки и сварки.

По объемам выставочных площадей МашЭкспо Сибирь – 2024 в три раза превысит масштабы прошлого года!

В числе участников выставки компании: Битван, КАМИ, Протехнологии, Инкор, Интервесп, ВЕКПРОМ, Промойл, Технограв, Халтек, Сибинтек, Точные машины,CRP Automation, Мир станочника, Челленджер, ЛИДЕРМАШ СТАНКИ, Рэдианс, Политек, Прайд Автоматикс, Барус, Олдэнг, Пумори-инжиниринг инвест, Инжиниринговые решения, Белорусские станки, Техно-Тулз, Дельтасвар, SMD, MAGMAWELD (Турция), Megmeet и другие.

Впервые на МашЭкспо Сибирь производители и поставщики из Республики Беларусь будут представлены коллективным стендом.

Впервые за всю историю выставки промышленные предприятия Новосибирской области объединятся на коллективном стенде Межрегиональной Ассоциации Руководителей Предприятий (МАРП).

Посетители выставки — собственники, топ-менеджеры и специалисты промышленных предприятий, смежных организаций и торговых компаний Сибири и Дальнего Востока.

МашЭкспо Сибирь объединяет лидеров промышленного производства и первые лица отраслевых министерств федерального и регионального уровней, профессиональных ассоциаций, союзов.

Пройдите регистрацию на сайте mashexpo-siberia.ru и будьте в центре главных событий отрасли!

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