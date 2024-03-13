Новый выпуск программы «Остров Соблазна» можно посмотреть раньше

«Синема Парк» приглашает всех желающих посмотреть свежий выпуск шоу Подземелья Чикен Карри. «Остров Соблазна», раньше, чем эпизод появится на Ютубе. Мероприятие пройдет в ТРЦ «Ройял Парк».

Участие в выпуске примут: Дмитрий Журавлёв, Олеся Иванченко, гномиха Талала, Big Russian Boss.

Медиума Пахом (BRB) в компании гномихи Талалы, архитектора личности Лосик (Иванченко) и бывшего тюремщика Пшена (Журавлёв) прибывает на Остров Соблазна – место, где жители Понии прячутся от проблем и междоусобиц. Основная задача участников – найти здесь изобретателя, который поможет открыть портал в Божественный мир и призвать небесных созданий для борьбы с демонами...

Билеты можно приобрести на официальном сайте кинотеатра.

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