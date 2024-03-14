На Урале пьяные малолетки занялись групповым сексом: все сняли на видео

В Первоуральске Свердловской области 11-летняя девочка и три ее приятеля-восьмиклассника записали групповуху на видео.

Возбуждено уголовное дело, сообщает E1.ru со ссылкой на информацию источника.

Как стало известно, пять мальчиков гостили у подружки младше себя и выпивали. Два школьника ушли, остальные же устроили совсем не детские игры, которые снимали на камеру телефона. Видео нашла мама одного из парней у него в гаджете и заявила в полиции, рассчитывая, что наказана будет девочка.

«Теперь из-за ее действий сын уедет в спецшколу, а потом в колонию для малолетних», — заявил источник E1.ru.

Участвовавшие в групповом сексе мальчики-подростки воспитываются в благополучных семьях, проблем с законом раньше у них не было. Адвокат Георгий Краснов заявил, что они могут избежать наказания.

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