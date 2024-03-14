Новосибирская область вошла в топ регионов с самыми большими расходами на лекарства

Жители Новосибирской области потратили на покупку лекарств в январе одну из самых больших сумм среди всех регионов России. По данным аналитического агентства Alpharm, частные расходы населения на медикаменты составили здесь в среднем 1037 рублей на человека.

Субъект стал девятым в списке. Выше расположились Краснодарский (1068 руб.), Камчатский (1126 руб.) и Приморский (1143 руб.) края, Рязанская (1071 руб.), Мурманская (1087 руб.), Московская (1139 руб.) области, а также Москва (1116 руб.). Лидером оказался Санкт-Петербург, где частные расходы на покупку лекарственных препаратов составили 1304 руб. на жителя.

При этом Новосибирская область среди упомянутых регионов – лидер по динамике роста затрат на медикаменты. Если сравнивать январь 2023 г. с текущим началом года, то он составил 26%.

Увы, предпосылок для снижения цен на лекарства пока не видно. Так, исследовательское агентство DSM Group зафиксировало резкий рост средневзвешенной стоимости упаковки препаратов – 349 руб., тогда как годом ранее она составляла 307 рублей.

В такой ситуации резонно встает вопрос: как можно сэкономить? Эксперты рекомендуют активнее изучать аптечные интернет-сервисы в поиске выгодных цен.

«Потребитель может, на выходя из дома, сравнивать цены онлайн, узнавать информацию о наличии, отслеживать акции и заказывать доставку в ближайшую удобную аптеку или, если в заказе нет рецептурных препаратов, получать заказ на дому», – говорит директор департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев.

Онлайн-сервисы предлагают разные варианты экономии. На «Здравсити», например, можно приобретать товары комплектами – выгода может составить до 40%.

По сниженной цене можно купить товары с уценкой – такой статус присваивается, если срок годности на препарат составляет менее шести месяцев. Приобретать такие лекарства и товары может быть очень выгодно, если, например, требуется срочный курс лечения или средство вам нужно для ежедневного использования.

И, конечно, не стоит пренебрегать программами лояльности, бонусами которой можно оплачивать до 70% от стоимости лекарств и товаров для здоровья.

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