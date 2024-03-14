Празднуем Масленицу весело: песни, конкурсы, подарки от «Радио Дача» в «Берёзовой роще»

Масленичная неделя в самом разгаре. В крупных парках Новосибирска состоятся праздничные мероприятия. 17 марта, в воскресенье, будут петь песни, танцевать и есть горячие блины все жители нашего города.

«Радио Дача» приглашает всех новосибирцев на этот праздник в парк «Березовая роща»! Гостей ждут выступления музыкальных коллективов, конкурсы и подарки от «Радио Дача» и партнеров.

Встречаемся 17 марта в 14:00 в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща» (улица Планетная, 53).

Подробности в группе Радио Дача Новосибирск Вконтакте.

Возрастное ограничение 12+.

Автомобильный партнер мероприятия — ООО «ПРЕМИУМ ПАРК Н», официальный дилер автомобилей OMODA&JAECOO в Новосибирске.

Партнер мероприятия — сеть супермаркетов «Быстроном».

Партнёр мероприятия — «Ваш инвестор» — федеральный сервис займов под залог автомобилей. Вот уже больше десяти лет компания непрерывно развивается и оказывает финансовую помощь жителям 23 российских городов. Для клиентов у них «вкусные, как блины» условия займа, а для партнеров выгодные условия с каждой сделки.

Партнёр мероприятия — крупнейший частный банк в России — «Альфа-Банк». Банк входит в тройку лидеров по работе с частными лицами. АО Альфа-Банк предлагает выгодные кредитные карты с целым годом без %.

Партнёр мероприятия — сеть магазинов нового формата «ЖизньМарт».

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