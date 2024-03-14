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Премьера балета «Корсар» на Большой сцене НОВАТа!

Фото: HOBAT

В увлекательное морское путешествие вы отправитесь с премьером Михайловского театра Виктором Лебедевым и солистами НОВАТа 18, 19, 20 апреля!

«Корсара» примут участие премьеры НОВАТа Роман Полковников, Артём Пугачев и Михаил Лифенцев, Никита Ксенофонтов, Евгений Басалюк и Николай Мальцев, прима-балерины НОВАТа Ольга Гришенкова, Анна Гермизеева и Ксения Захарова, солисты Евгений Зыбин, Илья Головченко, Арутюн Аракелян и Кохей Фукуда и солистки Елизавета Аношина и Мария Машкина.

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Фото Премьера балета «Корсар» на Большой сцене НОВАТа! 2

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Фото Премьера балета «Корсар» на Большой сцене НОВАТа! 3

Реклама. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ). ИНН 5406014684. Erid: LjN8Jw4WT

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Роман Чугаев
Журналист

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