В Новосибирске опубликован рейтинг лучших посуточных квартир

Сиб.фм составил топ-5 квартир в Новосибирске, которые сдаются посуточно. Рейтинг составлен на основе данных сервиса Суточно.ру.

Бизнес-класс на набережной

Первое место в рейтинге лучших посуточных квартир занимает «двушка» в ЖК «Михайловский». Этому объекту недвижимости гости оставили 12 положительных отзывов. Арендаторы оценили вежливость и отзывчивость хозяина квартиры, чистоту, уют и своевременность заселения.

«Все фото соответствуют, в квартире чисто и уютно. Огромный плюс — возможность арендовать место в паркинге. Собственник всегда на связи, отвечает на вопросы. В квартире теплый пол на балконе — дети очень оценили. Полноценная комната! Рекомендую для комфортного отдыха. Обязательно приедем ещё и уже рекомендую друзьям», – написала в отзывах Анна, которая снимала здесь посуточно квартиру в марте 2024 года.

Кстати, эта квартира находится вблизи набережной. Согласно информации, указанной в объявлении, вход в подъезд – как лобби отеля. В квартире на лоджии – панорамные окна, из которых открывается красивый вид на Обь. Ещё из «фишек» этого объекта недвижимости – детский уголок, дополнительная обеденная зона и спальное место на лоджии, камин в гостиной, техника премиум-класса во всей квартире.

Апартаменты на Кирова

Второе место в рейтинге посуточных квартир занимают апартаменты в ЖК Richmond. Арендаторы оставили 12 положительных отзывов.

«Отличное расположение, в минутной ходьбе метро, кофейня, большой хороший супермаркет. В квартире есть все необходимое. Чисто, тихо, красиво, прекрасный закрытый двор. Хозяин всегда на связи. Рекомендую», — написала одна из арендаторов Наталья.

По информации, указанной в объявлении, в квартире кухня совмещена с гостиной, есть отдельная спальная комната. Апартаменты оснащены дорогой техникой и мебелью. Здесь есть два смарт-телевизора, гостям с детьми предоставляется кровать-манеж.

Комфорт-класс в центре

Третье место заняла 1-комнатная квартира в центре Новосибирска на ул. Романова. Арендаторы оценили соответствие цены и качества, а также чистоту и уют в квартире.

Судя по описанию, жильё находится на 16 этаже элитного дома. Из окна открывается красивый вид на центр города. В пешей доступности –Центральный парк, ТЦ «Аура», НОВАТ, станция метро «Площадь Ленина».

Уютная квартира на Маркса

На четвёртом месте рейтинга – 1-комнатная квартира возле Ленинского рынка.

«Квартира чистая, уютная, хорошее расположение, рядом есть все необходимое. Хозяйка очень добрая и с трепетом относится к жильцам. Заезжали на двое суток и остались очень довольны», – написал один из арендаторов.

Согласно указанной в объявлении информации, квартира предусмотрена для проживания двух человек. Судя по фото – стандартный набор мебели и техники.

Люкс возле аквапарка

Замыкает рейтинг посуточной недвижимости – 2-комнатная квартира в микрорайоне «Ясный берег». В комментариях арендаторы были немногословны, но оценили чистоту и комфорт в квартире.

По данным из описания, это жильё люкс-класса. Здесь есть четыре спальных места – диван и кровать. Квартира оборудована необходимой техникой и предметами быта. Из окон квартиры открывается вид одновременно на левый и правый берег Новосибирска. В шаговой доступности – аквапарк.