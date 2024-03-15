сегодня
15 марта, 12:22
пробки
6/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 100.2
сегодня
15 марта, 12:22
пробки
6/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 100.2
сегодня 11:29
общество
На правах рекламы реклама

Свыше 3000 предпринимателей Новосибирской области пользуются «Виртуальной АТС» от «Ростелекома»

Фото:«Ростелеком»

Свыше 3000 организаций Новосибирской области пользуются одной из самых популярных бизнес-услуг «Ростелекома» — «Виртуальной АТС» (ВАТС). Протестировать сервис можно бесплатно в течение 14 дней.

ВАТC позволяет организовать телефонию любого масштаба через интернет, без необходимости покупать и обслуживать собственное телекоммуникационное оборудование. С помощью решения можно грамотно настроить коммуникацию с аудиторией: многоканальный номер, распределение звонков, настройка сценариев обработки вызовов, переадресация и голосовое меню не оставят без внимания ни одно обращение клиента.

«Мы отмечаем стабильно высокий спрос на услугу “ВАТС” среди предприятий Новосибирской области. Она обладает набором эффективных инструментов для повышения уровня обслуживания и роста продаж. Широкий функционал позволяет настроить работу сервиса с учетом конкретных пожеланий заказчика», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Фото Свыше 3000 предпринимателей Новосибирской области пользуются «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» 2

В сервисе предусмотрен ряд опций для автоматизации коммуникации с клиентами, например, «Голосовой помощник», а также для анализа работы с аудиторией. В числе таких функций «Аналитика речи», которая оценивает разговоры специалистов кол-центров и формирует отчеты о качестве их работы. Такой подход позволяет руководителям своевременно принимать управленческие решения.

Получить дополнительную информацию и заполнить заявку на консультацию по услуге «Виртуальная АТС» можно на сайте «Ростелекома».

Реклама. ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». ИНН 7707049388. Erid:LjN8Jw1ma

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в