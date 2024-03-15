Свыше 3000 предпринимателей Новосибирской области пользуются «Виртуальной АТС» от «Ростелекома»

Свыше 3000 организаций Новосибирской области пользуются одной из самых популярных бизнес-услуг «Ростелекома» — «Виртуальной АТС» (ВАТС). Протестировать сервис можно бесплатно в течение 14 дней.

ВАТC позволяет организовать телефонию любого масштаба через интернет, без необходимости покупать и обслуживать собственное телекоммуникационное оборудование. С помощью решения можно грамотно настроить коммуникацию с аудиторией: многоканальный номер, распределение звонков, настройка сценариев обработки вызовов, переадресация и голосовое меню не оставят без внимания ни одно обращение клиента.

«Мы отмечаем стабильно высокий спрос на услугу “ВАТС” среди предприятий Новосибирской области. Она обладает набором эффективных инструментов для повышения уровня обслуживания и роста продаж. Широкий функционал позволяет настроить работу сервиса с учетом конкретных пожеланий заказчика», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В сервисе предусмотрен ряд опций для автоматизации коммуникации с клиентами, например, «Голосовой помощник», а также для анализа работы с аудиторией. В числе таких функций «Аналитика речи», которая оценивает разговоры специалистов кол-центров и формирует отчеты о качестве их работы. Такой подход позволяет руководителям своевременно принимать управленческие решения.

Получить дополнительную информацию и заполнить заявку на консультацию по услуге «Виртуальная АТС» можно на сайте «Ростелекома».

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