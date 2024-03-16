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спорт

Омский ХК «Авангард» уступил «Локомотиву» во втором раунде плей-офф

Фото: ХК «Авангард»

Сегодня хоккейный клуб «Авангард» из Омска провел первый матч второго раунда плей-офф.

Омичи встретились с командой «Локомотив» из Ярославля.

Игра началась с активной атаки обеих команд, но в первом периоде единственную шайбу забросил Иван Николишин из команды «Авангард». Второй период прошел без изменений в счете.

В третьем периоде «Локомотиву» удалось отыграться, сравняв счет. Несмотря на интенсивную игру обеих команд в оставшееся время регулярного матча и в овертайме, победителя определить не удалось. Во втором овертайме «Локомотив» сумел одержать победу со счетом 2:1.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Худобиным.

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Игорь Кириченко
Журналист

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