Я дома. В архитектурном бюро Pergaev Bureau раскрыли секреты звездного дома «For Stars»

Бюро работает на рынке с 2008 года и создает удивительные места притяжения, где каждый может раскрыть свой потенциал.

В основе концепции For Stars лежит идея рационального потребления. Покупатели знают цену всему и планируют своё будущее, исходя из этого.

Проект наполнен функциональными решениями, которые не только повышают уровень комфорта жителей, но и добавляют выразительность. Именно поэтому главным декоративным элементом лобби стала графичная навигация и суперграфика. Кроме того, архитекторы использовали космическую тематику в сочетании с домашней атмосферой.

«Для нас было важно создать яркое и узнаваемое «лицо» дома. Чтобы каждый, кто пришёл, понимал, что это именно For Stars. Мы поставили перед собой задачу сохранить и внедрить фирменный стиль во всех элементах дома: лобби, входных группах, коридорах и на этажах. Зачастую после ввода дома в эксплуатацию, когда офис продаж и навигация убираются, узнаваемый фирменный стиль теряется. Но это не про For Stars», — пояснили в Pergaev Bureau.

Архитекторы отметили, что концепция бренда For Stars нашла отражение в космической тематике лобби. Поэтому выставочная галерея, которая наполняет первый этаж, содержит панно с изображением космоса. «Мы развили тему звёзд и галактик как метафору безграничного потенциала резидентов дома, которые стремятся к новым вершинам», — прокомментировали в бюро.

Витражи в интерьере являются дополнительным декоративным элементом. На них нанесено зеркальное покрытие, скрывающее комнату консьержа. А космическая айдентика бренда проступает на зеркальной глади в виде прозрачных линий.

Ещё одним акцентом здесь станут мягкие кресла в фирменных цветах дома. Они придают выразительность интерьеру и с первого взгляда привлекают внимание.

По мнению архитекторов, важно было создать атмосферу гостеприимства в For Stars. На входе в светлый и просторный холл нас встречает комфортабельная зона ожидания с мягкой мебелью. Здесь можно подождать такси или провести небольшую деловую встречу. Лаконичная и изящная навигация в цветовой гамме бренда помогает каждому гостю чувствовать себя комфортно. А акцентное точечное освещение в центральной зоне холла делает его более уютным и дружелюбным. Этот эффект усиливает озеленение живыми растениями.

Ксения Трухина, руководитель проекта, также отметила, что в отделке использовались функциональные, но при этом эстетичные и натуральные материалы — светлая штукатурка, керамогранит светло-графитовых оттенков и как акцентный материал, задающий теплый тон пространству. Мягкий живой цвет дерева дополняет минималистичную и акцентную эстетику, поэтому интерьер остается теплым и уютным, как дома.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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