Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске

11 апреля 2024 года на сцене Дворца Культуры Железнодорожников состоится специальный юбилейный концерт звезды шансона Вики Цыгановой.

Артистка исполнит яркие хиты за четыре десятилетия своей карьеры, включая русские народные песни, эстрадные хиты, романсы, песни Победы и лирический шансон. Среди них будут такие популярные композиции, как «Приходите в мой дом», «Офицеры России», «Калина красная», «Любовь и смерть», «Лето пьяное» и «Русская водка». Билеты можно приобрести на сайте. 6+

12 апреля 2024 года в Дворце Культуры Железнодорожников состоится концерт Игоря Николаева под названием «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь». В программу войдут самые романтичные и красивые композиции об основном чувстве в жизни каждого человека. Это отличная возможность увидеть выступление легендарного артиста, услышать его хиты и окунуться в атмосферу романтики. Билеты уже в продаже. 6+

31 мая 2024 года в Концертном Комплексе имени Маяковского состоится уникальное событие для Новосибирска – «ВЕЧЕР ШАНСОНА».

На сцене выступят группы «Воровайки», «Мафик» и «Бумер», чьи песни отражают душу, боль и радость русского человека.

Острые и ироничные композиции этих коллективов завоевали сердца многих слушателей, и концерт «ВЕЧЕР ШАНСОНА» обещает быть незабываемым. Билеты уже доступны для приобретения. 12+

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