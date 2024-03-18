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общество
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Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске

Фото: kassy.ru

11 апреля 2024 года на сцене Дворца Культуры Железнодорожников состоится специальный юбилейный концерт звезды шансона Вики Цыгановой.

Фото Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске 2

Артистка исполнит яркие хиты за четыре десятилетия своей карьеры, включая русские народные песни, эстрадные хиты, романсы, песни Победы и лирический шансон. Среди них будут такие популярные композиции, как «Приходите в мой дом», «Офицеры России», «Калина красная», «Любовь и смерть», «Лето пьяное» и «Русская водка». Билеты можно приобрести на сайте. 6+

Фото Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске 3

12 апреля 2024 года в Дворце Культуры Железнодорожников состоится концерт Игоря Николаева под названием «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь». В программу войдут самые романтичные и красивые композиции об основном чувстве в жизни каждого человека. Это отличная возможность увидеть выступление легендарного артиста, услышать его хиты и окунуться в атмосферу романтики. Билеты уже в продаже. 6+

31 мая 2024 года в Концертном Комплексе имени Маяковского состоится уникальное событие для Новосибирска – «ВЕЧЕР ШАНСОНА».

Фото Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске 4

На сцене выступят группы «Воровайки», «Мафик» и «Бумер», чьи песни отражают душу, боль и радость русского человека.

Фото Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске 5

Острые и ироничные композиции этих коллективов завоевали сердца многих слушателей, и концерт «ВЕЧЕР ШАНСОНА» обещает быть незабываемым. Билеты уже доступны для приобретения. 12+

Фото Легенды шансона и звёзды эстрады выступят в Новосибирске 6

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Роман Чугаев
Журналист

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