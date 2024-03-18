В Криводановке проводили зиму «с огоньком и со вкусом»

В Криводановке компания «Сибагро» стала организатором конкурса «Имя со вкусом», который начался сразу после сожжения чучела и собрал много участников.

«Для нас важна поддержка социальных мероприятий в тех населенных пунктах, где присутствуют предприятия холдинга, — поделилась Галина Иртуганова, директор Кудряшовского свинокомплекса. Они создают позитивное настроение, укрепляют общество».

Перед конкурсантами стояла задача придумать название новой продукции мясокомбината. И тут было много креатива, стихов, частушек, загадок – соревновались и командами, и целыми семьями. Несколько конкурсантов даже своими руками изготовили эмблему холдинга.

Первые участники сразу привлекли всё внимание публики, начав конкурс с частушки. Они придумали новое название пельменям — «Кудряши» и презентовали его творчески:

Ах пельмени «Кудряши, до чего ж вы хороши:

«Ем на завтрак и обед. Ничего вкуснее нет!»

А потом перешли к стихам, посвященных холдингу:

«Ах Сибагро ты Сибагро,

Ты растешь из года в год.

Много мяса и колбасок,

Всем доволен наш народ.

Очень вкусные котлеты

И пельмени хороши.

Всю продукцию Сибагро

Выпускают для души!»

Следующий участник придумал название ветчине и слоган: «Ветчина матрешка – вкусная и сытная, для любого покупателя, будет аппетитная!»

Будущая победительница презентовала продукт под названием «Палочки-выручалочки» и придумала к ним загадку: «Я зову их палочки, палки-выручалочки. Готовятся просто, съедаются быстро, моргнуть не успеешь, в тарелочке чисто. А разгадка очень близко, это что?». И тут зрители ответили хором – «сосиски»!

Участники придумали десятки разных названий, которые не оставили никого равнодушными.

Поэтому представителями компании было принято решение наградить каждого участника, а самых лучших суперпризами — мясными наборами Сибагро.

Награждал конкурсантов Роман Хайрулин, директор Кудряшовского мясокомбината, определивший двух главных победителей: один из самых юных участников получил приз за презентацию продукции в стихах и одна из самых креативных участниц – за названия в частушках и загадках.

Реклама. АО «Кудряшовское». ИНН 5433142195 Erid: LjN8KKRrq