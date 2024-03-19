КРЭТ присоединился к программе «Развитие» Новикомбанка

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) присоединился к мотивационной программе «Развитие» Новикомбанка. По ее условиям, набор льготных банковских продуктов доступен выдающимся работникам и перспективным кадрам предприятия. С присоединением КРЭТ число партнеров опорного банка Ростеха в рамках этой программы достигло 140.

Благодаря участию в программе «Развитие» Новикомбанка работники одного из крупнейших производителей радиоэлектроники в России могут претендовать на льготные ставки по ипотеке, кредитам на образование и другие цели. Особые условия доступны победителям корпоративных премий и производственных конкурсов, работникам, имеющим трудовые награды и поощрения, высокопрофессиональным молодым специалистам, а также участникам боевых действий и сотрудникам, командированным в зону проведения специальной военной операции.

В начале этого года Новикомбанк расширил действие мотивационной программы, добавив в нее новую категорию – работники инженерных специальностей и наставники. Такое решение обусловлено возросшей потребностью в квалифицированных инженерах и необходимостью поддержать опытных специалистов, которую отметил и президент РФ Владимир Путин, предложив учредить ежегодную премию «Наставник года». Именно от таких сотрудников во многом зависит достижение технологического суверенитета.

«Для нас очень значимо, что среди участников программы «Развитие» теперь есть и сотрудники Концерна радиоэлектронных технологий, который в этом году отмечает 15-летие со дня основания. Таким образом, преференции от Новикомбанка стали хорошим подарком к круглой дате для сотрудников КРЭТ. В целом, благодаря нашей мотивационной программе предприятие получает дополнительный механизм социальной поддержки инженеров, чьи компетенции сейчас становятся ключевым фактором роста конкурентоспособности отечественной экономики», — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Программа «Развитие» была разработана Новикомбанком совместно с его акционером, Госкорпорацией Ростех, два года назад как один из инструментов реализации ОСК-стратегии в сфере социальной ответственности. Ее реализация является одним из приоритетных направлений социальной политики банка и соответствует национальным задачам по поддержке кадрового потенциала страны.

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