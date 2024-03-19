Новикомбанк профинансировал поставку инспекционно-досмотровых комплексов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил кредитный договор с компанией «Скантроник Системс» для финансирования расходов в рамках государственного контракта, заключенного с Федеральной таможенной службой (ФТС) России. Предмет сделки – поставка 10 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов для контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.

Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка сотрудники Российской таможни получат оборудование, которое позволяет обнаружить запрещенный или незарегистрированный груз практически любого размера. С помощью инспекционно-досмотровых комплексов можно сканировать до 25 грузовых или легковых автомобилей в час, обследовать автобусы. А железнодорожные вагоны можно проверить даже во время движения на скорости до 70 км/ч. При этом оборудование распознает вещество по составу, а значит – способно идентифицировать наркотики и взрывчатку.

Финансирование расходов по государственному контракту с ФТС России – часть сотрудничества Новикомбанка и компании «Скантроник Системс», которое началось в 2017 году. Тогда банк поддержал поставку инспекционно-досмотровых комплексов для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас между организациями заключено соглашение о предоставлении банковских гарантий и два кредитных договора. Для разработчика инспекционно-досмотровых комплексов установлен кредитно-гарантийный лимит на сумму более 2 млрд рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340 erid:LjN8KPrcy