«Радио Дача» продолжает дарить новосибирцам деньги

Говорят: «Не свисти — денег не будет!». Мы доказываем, что это не так. Четвёртого марта на «Радио Дача» стартовал новый проект под названием «Тысяча — со свистом!», в котором каждый новосибирец может получить 1000 рублей.

По будням с 10 до 11 утра звучит песня, которую слушателю необходимо запомнить, насвистеть и отправить на редакционный WhatsApp по номеру +7 383 362-07-80!

С 12 до 16 часов в группе «Радио Дача Новосибирск» «Вконтакте» проходит голосование за самое лучшее исполнение. Победитель получает 1000 рублей!

На сегодняшний день уже разыграно больше 10 тысяч рублей!

Проект продлится до 29 марта.

Подробности в группе Радио Дача Новосибирск Вконтакте.

Возрастные ограничения 12+

Партнёр проекта — компания «Сибирская Кошка».

«Сибирская Кошка» представляет свои новые линейки наполнителей Carbon и Prestige с экстра-добавками! Ознакомиться с составом наполнителей и ассортиментом компании можно на сайте сибирскаякошка.рф

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