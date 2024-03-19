«Ростелеком» представил на ВДНХ разработки для российской промышленности

«Ростелеком» представил инновации для промышленности на выставке «Россия» в Москве в рамках Недели искусственного интеллекта, которая завершилась в минувшее воскресенье. Компания выступила совместно с Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ на стенде Новосибирской области.

Экспозицию посетили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Члены правительства ознакомились с сибирскими разработками для «умного города», охватывающими медицину, безопасность, ЖКХ, энергетику, финансы и промышленность.

«Президент России Владимир Владимирович Путин в недавнем послании Федеральному Собранию уделил особое внимание применению технологий искусственного интеллекта, анонсировал новый национальный проект "Экономика данных", в рамках которого будут решаться задачи по формированию цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В Новосибирской области созданы серьёзные заделы в данном направлении. Технологии ИИ применяются в здравоохранении, социальной сфере, поиске пропавших людей, обеспечении правопорядка и безопасности жителей, круглосуточном пожарном мониторинге, городском хозяйстве, государственном управлении», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Ростелеком» на стенде представил отечественное программное обеспечение «Рациональное производство», предназначенное для имитационного моделирования, офлайн-программирования роботов, а также создания цифровых двойников — виртуальных копий отдельных производственных ячеек, цехов или заводов, отражающих все технологические параметры и поведение реального объекта. Осмотреть планировки посетители могли с помощью VR-очков.

«Применение цифровых двойников в промышленности позволяет оптимизировать технологические процессы в симуляционной среде без остановки производства, а также вносить изменения гораздо быстрее и безопаснее, чем при экспериментах на реальных объектах. Решение дает возможность протестировать работу оборудования, отрегулировать его т оценить производительность до покупки и ввода в эксплуатацию, что позволяет существенно снизить производственные потери», — прокомментировал Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком».

Напомним, «Ростелеком» является индустриальным партнером Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ, где будут вестись разработки технологий ИИ в сфере строительства и развития городской среды. Соглашение о сотрудничестве было подписано в прошлом году на площадке форума «Технопром-2023» вице-президентом, директором Новосибирского филиала «Ростелекома» Николаем Зениным и ректором НГУ Михаилом Федоруком.

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