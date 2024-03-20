Гастроном «Богдановский» в Новосибирске стал лауреатом бизнес-премии «Звёздная лига»

Открытием года был назван новосибирский гастроном «Богдановский» на церемонии награждения бизнес-премии «Звёздная лига». Эксперты высоко оценили и качество ассортимента, и общую концепцию магазина.

В Новосибирске прошла закрытая церемония награждения бизнес-премии «Звёздная лига», на которой предприниматели региона представили свои достижения в различных областях и получили награды от «BFM-Новосибирск».

Лауреатами премии стали несколько десятков представителей бизнеса Новосибирска: компании с новаторским подходом в ведении бизнеса, а также компании, которые добились значительных успехов в развитии и являются социально ответственными. Гастроном «Богдановский» стал победителем в номинации «Открытие года».

Магазин, открывшийся в октябре 2022 года на улице Богдана Хмельницкого, в самом сердце так называемой Богдашки, в месте, где традиционно располагался гастроном со времен первых организованных продуктовых площадок, сумел не только представить широкий ассортимент, высокий уровень качества продукции и сервиса, но и сберечь уникальную атмосферу исторического места.

В интерьерах гастронома сохранили все аутентичные особенности и стиль старинного здания, атриумы, арки и входную группу, лишь освежив архитектурный ансамбль элементами декора.

Семь отделов гастрономии предлагают свежее мясо от лучших фермерских хозяйств, огромный выбор рыбы, рыбных деликатесов и морепродуктов, свежую птицу, сыры, колбасы, а также фрукты, доставленные напрямую из Таиланда. Кроме того, здесь есть собственная пекарня и производство кулинарии и полуфабрикатов, оснащенное новейшим оборудованием и предлагающее свыше 50 наименований продукции. Товары проходят строжайший контроль качества, от производителя до готового продукта.

Эксперты премии отметили и то, что гастроном «Богдановский» регулярно проводит для новосибирцев бесплатные мероприятия – к Дню защиты детей, Рождеству, Пасхе и другим праздникам. Летом горожане могут отдохнуть или перекусить на летней веранде.А для посетителей с животными на входе всегда располагаются миски с чистой водой и кормом.

Недавно гастроном предложил своим покупателям новую услугу – кейтеринг.

«Мы крайне внимательно относимся и к эстетической стороне торговли, представляя ее как отдельный жанр искусства. Поэтому немалое внимание уделяется придомовой части улицы, прилегающей к «Богдановскому», но являющейся частью внешности нашего города», – отметила директор гастронома Елена Денисова.

Адрес: Богдана Хмельницкого 33, телефон +7 (383) 288 33 00. https://vk.com/bogdanovskygastronom

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