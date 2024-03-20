Не только в кино: создатели сериала «Неверные» от Wink.ru запустили социальный проект о проблеме алкогольной зависимости

Онлайн-кинотеатр Wink.ru, Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат», и благотворительный фонд «Солнечный Город» запустили проект трезвожить.рф с полезной информацией для людей с алкогольной зависимостью и их близких. На сайте проекта можно пройти тест на зависимость, получить консультацию психолога и контакты поддерживающих организаций в своем городе и узнать, что нужно делать, если алкогольной зависимостью страдает близкий.

Презентация проекта и паблик-ток, посвященный проблеме алкогольной зависимости прошли 13 марта в кинотеатре-лектории Wink на Международной выставке-форуме «Россия». Вдискуссииприняли участие представители некоммерческих организаций, занимающихся помощью зависимым семьям, психологи, продюсеры сериала и создатели социального проекта.

На создание проекта трезвожить.рф авторов вдохновил сериал «Неверные», где жизнь главной героини, успешного адвоката и счастливой матери, разрушает алкоголь. Первые эпизоды уже доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru в линейке Wink Originals.

«Название «Неверные» родилось из кейсов по бракоразводным процессам. Но самое главное, что история про неверных — это про неверность самим себе. Мы часто предаём наши идеи, мысли, мнения, как и главная героиня фильма — от этого наши проблемы, зависимости, в том числе, алкоголизм. Мы, продюсеры и авторы, в вечном поиске героев нашего времени. Ольга Шилковская (Акиньшина) именно такая — героиня нашего времени — сильная, яростная, свободная, дерзкая и обаятельная женщина, которая борется за выживание и будущее своего ребёнка, параллельно страдая от зависимости, которая стала результатом тяжелейших детских травм», — делятся автор идеи и шоураннер проекта Анна Колчина и Анастасия Корецкая.

Социальный проект трезвожить.рф — это попытка собрать всю информацию об алкогольной зависимости, ее причинах, способах помощи себе и близким в одном месте. Через историю Ольги, главной героини сериала «Неверные», авторы проекта рассказывают не только о том, как постепенно зависимость разрушает все сферы жизни, но и о том, как заметить первые признаки, куда обратиться за помощью, как вести себя рядом с такими людьми. На сайте также можно записаться на бесплатную онлайн-консультацию со специалистом.

«Более 40% россиян отмечают, что в их близком окружении есть человек страдающий алкогольной зависимостью, при этом информации о том, как помочь близким справиться с проблемой или куда самостоятельно обратиться за помощью крайне мало. Тема помощи зависимым нередко бывает табуирована, а зависимые люди часто отвергаются не только обществом, но и близкими», — рассказывает руководитель направления корпоративной социальной ответственности холдинга НМГ Мария Залунина. — Для нас важно чтобы контент на самые сложные социальные темы не только подсвечивал проблему, но и давал зрителю инструменты решения. Мы верим, что этот проект сможет помочь тысячам семей найти ответы на сложные вопросы и найти решения».

«Мы всегда говорим, что люди не рождаются такими. Зависимость — всегда следствие более глубинных проблем, иногда из самого детства. И самое важное, алкоголизм — это болезнь, которую можно лечить. Трезвожить.рф важен не только потому, что в нем собрано много информации, но и потому что это информация максимально открытая и честная. Мы никого не стыдим и не осуждаем, и надеемся, благодаря этому больше людей не постесняются обратиться за помощью», — считает директор благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

После окончания сериала сайт продолжит работать как полноценный помогающий инструмент в руках сотрудников фонда «Солнечный город», который будет оказывать системную помощь всем обратившимся.

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