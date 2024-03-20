Укушенная Кологривым официантка из Новосибирска ждет только извинений

Стало известно, что сотрудницу бара в Новосибирске, которую за ногу цапнул актер Никита Кологривый, зовут Алисой, и она не слишком злится.

«Пусть извинится нормально — и все», — сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, претензий Алиса к актеру не имеет. В полиции она дала показания и сказала, что синяк, оставшийся на память о встрече со звездой, ее ужаснул, также но ноге остались и следы от зубов Кологривого.

Исков подавать девушка на артиста не будет.

Ранее мы рассказывали, что имя актера Никиты Кологривого убрали из афиш: в частности, он не выступит на гала-концерте «Жванецкий», но это не связано с дебошем в Новосибирске.