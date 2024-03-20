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В Новосибирске задержали главу фонда модернизации ЖКХ Дмитрия Кулешова

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 20 марта произошло очередное задержание высокопоставленного должностного лица.

Полиция задержала директора регионального фонда модернизации и развития ЖКХ Дмитрия Кулешова, сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фонд — созданная в 2010 году НКО, является областным оператором капремонта многоквартирных домов. Его учредителем является Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. До сентября прошлого года фонд возглавлял Евгений Ким.

Напомним, также 20 марта был задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Возбужденное уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

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Галина Чебыкина
Журналист

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