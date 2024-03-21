Брокер ВТБ обновил «Инвесткопилку»

Брокер ВТБ обновил сервис для получения регулярного дохода от инвестиций. «Инвесткопилка» позволяет автоматически откладывать деньги и увеличивать свои накопления. Услуга – бесплатна, ее можно подключить в ВТБ Онлайн.

«Инвесткопилка» дает возможность на постоянной основе откладывать и инвестировать средства в крупнейший биржевой фонд денежного рынка «Ликвидность» с ежедневной капитализацией процентов.

Клиентам не нужно помнить о пополнении копилки – средства поступают в нее автоматически, достаточно выбрать периодичность инвестиций (раз в неделю или месяц) и комфортную сумму пополнения от 300 рублей. Так можно сэкономить свое время и накопить существенную сумму. Получить доход, продав паи фонда, можно в любой рабочий день.

Еще одно конкурентное преимущество «Инвесткопилки» в том, что брокер не взимает комиссию за подключение, изменение настроек или совершение сделок. Таким образом, сервис — самый выгодный среди подобных инструментов на рынке.

«Уверен, что во многом успех вложений заключается в их регулярности. Однако далеко не у всех есть возможность заниматься инвестициями на постоянной основе. Для таких клиентов мы предлагаем сервис «Инвесткопилка». Это простой способ инвестировать регулярно, причем даже самые небольшие суммы, что удобно для тех, кто пока только формирует свои сбережения.

Также отмечу, что, по мнению аналитиков брокера ВТБ, фонды денежного рынка – один из наиболее выгодных инструментов, особенно в период высокой ключевой ставки, что делает «Инвесткопилку» еще более интересным решением для инвесторов», – отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Антон Шевелев.

Подробнее об условиях на сайте: https://www.vtb.ru/personal/investicii/schet-v-plyuse/

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