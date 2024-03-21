«Настало время импортозамещения»: Новосибирск стал одним из двух городов, где начали выращивать горшечные мини-розы для всей страны

В Новосибирске запустили первый за Уралом роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы. Уникальная технология превзошла голландскую, производитель надеется, что через четыре года отечественный цветочный рынок будет на 80% обеспечен продукцией российского производства.

ГК «Горкунов» торжественно запустила на территории тепличного комбината «Новосибирский» роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы сорта Kordana. Мероприятие стало настоящим праздником цветов для всех участников этого рынка. Впрочем, и для потребителей – это достойный повод для гордости: на рынок все больше возвращается российская продукция, и даже при усилении западных санкций дефицит цветов не грозит.

«Сейчас в России семь действующих комбинатов. В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будет продолжаться реконструкция, которая окажет влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа. Роботизированный комплекс будет осуществлять ежегодное производство 3-3,5 млн горшечных роз. Откликнувшись на требования рынка, мы сформировали культуру импортозамещения в цветочной отрасли в России и смогли существенно снизить цены на цветочном рынке», – отметил Борис Горкунов, основатель и руководитель ГК «Горкунов».

Ещё два года назад отечественный цветочный рынок переживал кризис: до 90% растений были импортные, а затраты на их приобретение и доставку выросли в 1,5 раза из-за логистики через третьи страны.

«Сейчас настало время импортозамещения: доставка из-за рубежа становится все более проблематичной», – добавил Борис Горкунов.

«Горкунов» – эксклюзивный производитель горшечной розы Kordana в России. Раньше компания выращивала их только в Ярославле. Новосибирск стал единственным за Уралом и вторым в стране, где занялись их производством и планируют отправлять в любую точку страны.

Комплекс и правда впечатляет. Торфозабивная машина, робот-расстановщик, автоматическая моющая установка с фильтрацией воды – теперь грязные и трудоемкие работы в теплицах выполняет робот. Автоматика позволила заменить ручной труд около 30 человек, благодаря чему удалось ускорить производственный процесс более чем на 20% и улучшить качество цветов.

«Мы хотим насытить рынок Сибири свежими цветами. Клиенты сначала говорили: у нас есть Кения, Эквадор. А теперь все протестировали и понимают, что наши розы сегодня произвели, а завтра ты их получил, срок реализации увеличивается буквально на 10 дней, и ты можешь ее реализовать и заработать гораздо больше», – подчеркнула заместитель генерального директора ГК «Горкунов» по цветочному направлению Светлана Горкунова.

По ее словам, технология производства уникальна, в России аналога ей нет. Но российскому производителю удалось даже превзойти голландцев.

«Когда мы проектировали первый комплекс в Ярославле, у нас был консультант из Голландии, он помогал с нуля выстраивать технологию. А когда он приезжал к нам в последний раз, сказал: «У вас получилось лучше, чем у меня», – поделилась Светлана Горкунова.

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