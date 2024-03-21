Природа, спорт, семья, комфорт. Это про что?

Каждому хочется дать своей семье все самое лучшее. Растить детей в тихом экологически чистом месте, но при этом, чтобы рядом была хорошая школа, много кружков, спортивных секций и все нужное под рукой.

Чтобы красиво было не только в квартире, но и в подъезде, во дворе, а вид из окна радовал круглый год. Все это доступно жителям нового жилого комплекса «Ежевика» в Калининском районе.

Всего пять минут пешком до Соснового бора, где можно гулять по лесным тропинкам, кататься на велосипеде, посетить парк отдыха, а в зимнее время – покататься на лыжах по оборудованным трассам. Здесь вы почувствуете себя вдали от городской суеты, при этом быть в ритме города, когда этого захочется. От тихого, уютного места до площади Калинина можно доехать за 10 минут.

Квартира мечты с угловым остеклением и прекрасным видом из окна

Большие квартиры с угловым остеклением — это эффектное решение, дающее панорамный обзор и дополнительный объем помещению. В таких квартирах больше света, а особенно красиво во время рассветов и закатов. Такой формат позволяет реализовать дизайнерские идеи и создать уникальный интерьер, вписав в него пейзаж за окном. Если учесть, что дом расположен рядом с Сосновым бором, то привлекательность панорамного остекления становится еще более очевидной.

Любую квартиру в «Ежевике» можно купить с отделкой или без — как вам больше нравится. Если вы уже знаете, как должна выглядеть квартира мечты, и хотите воплотить в жизнь свой проект, то выбирайте вариант с предчистовой отделкой. Тем, кто хочет переехать максимально быстро и не заморачиваться, подойдут квартиры с готовым ремонтом. Застройщик предлагает пять дизайн-проектов, выполненных в минималистичном стиле для визуального расширения пространства, которые станут идеальной основой для акцентной мебели и арт-объектов.

При строительстве жилого комплекса используются высококачественные материалы и современные технологии. Например, за чистоту воздуха отвечает система умной вентиляции. Не нужно проветривать комнаты и терпеть уличный шум и пыль, система круглый год обеспечивает приток свежего воздуха, очищенного от крупных частиц пыли, пуха, насекомых и сажи.

Все нужное под рукой

«Ежевика» расположена в давно обжитом районе, где много магазинов, школ, детских садов и всего, что делает жизнь комфортнее. До школ и детского сада шесть минут пешком, что очень удобно: малышей можно отвести по пути на работу, а ребята постарше ходят на занятия сами.

Жители комплекса получат собственную инфраструктуру в доме. На первых этажах расположены коммерческие помещения, которые спроектированы под необходимые в каждом современном ЖК: магазины, аптеки, заведения сферы услуг и питания. Так называемый «тапочный» режим — это не просто слова, вы буквально можете спуститься на лифте в тапочках на первый этаж и воспользоваться удобствами, которые предоставляются арендаторами помещений.

Зеленый двор, современные площадки и удобства для автомобилистов

Жилой комплекс «Ежевика» состоит из трех блок-секций по 15 этажей, двухуровневого паркинга, авторского благоустройства и закрытой придомовой территории. По современным стандартам, въезд машин во двор запрещен. Припарковаться можно на подземной парковке, чтобы зимой не тратить время на откапывание автомобиля, а в межсезонье не страдать от дождя, грязи и сырости. На подземном паркинге 71 машиноместо, а на закрытой парковке на первом этаже — 47. Попасть туда можно прямо на лифте, не выходя на улицу, из любой блок-секции.

Безопасный двор особенно понравится родителям, ведь можно не беспокоиться, когда ребенок гуляет с друзьями, и заниматься своими делами. При проектировании двора учли потребности всех членов семьи: детям нравится играть на площадках, подростки занимаются спортом, а взрослые могут отдохнуть с книгой на достаточном отдалении от шумных игр.

Ваши дети смогут проводить время как дома, так и в игровой комнате среди друзей и сверстников. Благодаря правильно подобранной цветовой гамме и оснащению ребенок развивается социально и интеллектуально.

Исполнить мечту о просторной квартире проще, чем вы думаете. Семейный застройщик «Дом Солнца» предлагает различные варианты приобретения: наличный расчёт, ипотеку без первоначального взноса, рассрочку и другие индивидуальные возможности покупки.

Подробнее о ЖК «Ежевика» можно узнать на сайте – домежевика.рф, а так же записавшись на экскурсию по телефону +7 (383) 388-75-92

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