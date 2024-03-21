Путь к успеху: как выбрать и поступить в идеальный колледж в Новосибирске

В последние годы популярность среднего профессионального образования растет. Преимущества его очевидны: учёба в колледже помогает ближе познакомиться с выбранной профессией и понять, подходит она тебе или нет. Главное – правильно выбрать колледж. Этому помогают дни открытых дверей в учебных заведениях.

23 марта в 14:00 часов будущих студентов ждет Новосибирский городской открытый колледж. В этот день можно узнать, какие профессии можно здесь получить, и погрузиться в яркую студенческую жизнь.

Новосибирский городской открытый колледж входит в образовательный холдинг, включающий Московский институт психоанализа, Московский экономический институт, Московский городской открытый колледж, Международный Восточно-Европейский колледж. Образование в этих вузах является престижным. Среди вузов-партнеров также НГПУ и НГУЭУ, где можно будет продолжить обучение на бакалавриате в сокращенном формате.

Колледж выдает диплом государственного образца. Студенты обучаются на пяти факультетах по 18 направлениям, в том числе, таким перспективным как программирование, системное администрирование, реклама, графический дизайн, юриспруденция, логистика и другие. По некоторым направлениям доступно дистанционное образование.

Поступить можно без ОГЭ и ЕГЭ (за исключением некоторых направлений, где есть вступительные испытания). Можно учиться со скидкой по оплате или даже полностью за счет колледжа. На весь срок обучения, при среднем балле аттестата при поступлении: 5,0 – скидка 100% 4,9 – 75%,4,8 – 50%.

Скидки получают также студенты-отличники и хорошисты, активно участвующие в научной или внеучебной деятельности. Здесь 26 студклубов, среди которых обязательно найдется направление по душе.

Могут быть спокойны и родители: на 1 курсе студентов сопровождают кураторы, есть и тьюторское сопровождение. А также психологическая служба «Легко» для студентов и их родителей.

Более подробную информацию можно узнать на Дне открытых дверей 23 марта по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодёжи, 31.

Если в этот день побывать на мероприятии не получается, поучаствовать в нем можно дистанционно 28 марта в 18:00 часов.

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