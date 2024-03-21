В Новосибирске открыли Транссибирский арт-фестиваль

Открытие Транссибирского арт-фестиваля традиционно прошло в Новосибирске — на родине основателя и художественного руководителя мероприятия Вадима Репина.

«Как всегда, с радостью стою на одной сцене с нашим замечательным, уникальным симфоническим оркестром, с которым я вырос. Вас много — это самый лучший комплимент, самая лучшая награда для артистов — когда полный зал. Я чувствую праздничную энергетику этого зала, и слова благодарности, как обычно, нам всем, потому что огромная команда Транссибирского фестиваля работает. Хочу вас поблагодарить за то, что вы находитесь с нами в этом загадочном, сказочном, интересном путешествии сквозь все возможные виды искусства. Я желаю вам прекрасного плавания», — поприветствовал всех Вадим Репин в государственном концертном зале имени Арнольда Каца.

В этом году в программу фестиваля включили концерты камерной и симфонической музыки, где прозвучат и редко исполняемые сочинения, кросс-жанровые проекты — с классикой соседствует этника, танцы, литературные шедевры, выступления ведущих коллективов Новосибирской государственной филармонии.

Ранее мы рассказывали, что IT-фестиваль «Транспорт и дороги будущего» состоялся в школе №112 в Новосибирске.