ВТБ: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 лет

ВТБ проанализировал спрос на накопительные счета среди клиентов и выяснил, что чаще всего их открывают клиенты в возрасте старше 40 лет. В целом продукт пользуется равномерной популярностью у мужчин и женщин, а средний чек составляет около 415 тысяч рублей.

Накопительный ВТБ-счет показывает уверенную динамику, максимальная доходность по которому сохраняется на уровне ключевой ставки. Клиенты банка открыли более 1,6 млн счетов с момента его запуска в конце прошлого года, а сформированный ими портфель составил 676 млрд рублей. Это 10% от общего объема рублевых пассивов банка.

По данным банка, женщины несколько чаще открывают накопительный счет, чем мужчины – 54,5% и 45,5% соответственно. Наибольшее число владельцев — в возрасте от 40 до 50 лет (более 24%) и от 50 до 60 лет (более 20%). Более 17% клиентов, оформивших накопительный инструмент, старше 65 лет. Высокий спрос на продукт со стороны пенсионеров связан с возможностью увеличить ставку на 2 п.п., переведя пенсию в ВТБ.

В рамках реализации стратегии развития линейки сберегательных продуктов ВТБ в ближайшее время готовится запустить вклад с доходностью, привязанной к уровню ключевой ставки, надбавки по депозитам для зарплатных клиентов и пенсионеров, а также в перспективе – накопительные счета в юанях. В течение трех лет банк удвоит объем рублевых пассивов наших клиентов – он превысит 11 трлн рублей.

Доходность до 18% годовых по накопительному ВТБ-Счету (Счет) достигается за счет начисления приветственной ставки 16% годовых на сумму на Счете до 1 млн руб. с 1 по 3 месяц , если ранее никогда не было накопительных счетов в ВТБ или общая сумма по всем накопительным счетам и вкладам за 180 дней до открытия Счета составляла менее 1000 руб., и поощрения в виде 2% годовых (поощрение) по акции “Надбавка к накопительному ВТБ-Счету за перевод пенсии в ВТБ” (Акция), которое рассчитывается с 1 по 3 месяц. Сумма на Счете, исходя из которой рассчитывается Поощрение – от 1000 руб. до 1 млн руб. Поощрение начисляется единоразово, при условии получения первой пенсионной выплаты на счет ВТБ в период с 19.02.2024 по 30.06.2024 и пополнения Счета на сумму от 1000 руб. до 1 млн руб. в период с 01.12.2023 по 30.06.2024. Акция для клиентов, которые не получали пенсию в ВТБ с 18.02.2023 по 18.02.2024 года. Общий период проведения Акции: c 19.02.2024 по 30.09.2024 включительно. Все сроки указаны по Московскому времени. С 4 месяца ставка – до 12% годовых (для пакета услуг “Мультикарта”) с учетом надбавок: 2% годовых при получении пенсии на счет ВТБ, 3% годовых при оплате картами ВТБ покупок от 10 000 руб./ мес. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения – на https://www.vtb.ru/promo/pens-vtb-schet/.

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