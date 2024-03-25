Возможности для развития, спорта и развлечений: что даст новосёлам жизнь в доме For Stars

Купить квартиру в новом доме со всем необходимым для жизни — сегодня именно эту цель ставят перед собой будущие новосёлы. Многие занимаются спортом и отдают детей в студии развития. Рассказываем, какие возможности для этого может дать переезд в дом For Stars на улице Ленинградской.

Рядом с локацией в шаговой доступности находятся три школы — № 2, 16, 75, а также детский сад. Организовать праздник для ребёнка можно в детском лофт-центре, который расположен рядом со станцией метро «Октябрьская». Там же можно записать ребёнка на музыкальные занятия, кружки рисования, лепки и подготовку к школе. Здесь же проводят познавательные мастер-классы. Для взрослых есть возможность записаться в студию танца и акробатики.

Недалеко от семейного дома расположилось учреждение дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский», где каждый найдёт себя. В доме творчества есть много направленностей деятельности: художественная, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, техническая и естественнонаучная. Сюда ходят ученики в возрасте от 2 годов до 17 лет. Каждый ребёнок сможет найти круг по интересам здесь. Немаловажно, что в учреждении есть как платные, так и бесплатные занятия.





Весь перечень кружков можно найти на сайте дома творчества.

В самом доме For Stars создан уютный двор, где дети могут увлечься играми. Но можно разнообразить досуг, отправившись на Михайловскую набережную. Катание на каруселях, самокатах, велосипедах подарят ребенку положительные эмоции. Набережная — прекрасная возможность прогуляться по верхнему и нижнему променадам, наблюдая как по реке плывут лодки и катера. Можно купить билет на теплоход и отправиться в небольшое речное путешествие. Кстати, компания, которая организует перевозки, занимается досуговыми мероприятиями — экскурсиями и представлениями для детей, которые проходят на теплоходе.

Дом For Stars подойдёт и для студентов. Он находится как раз напротив архитектурно-строительного университета. В этом есть весомый плюс – не нужно тратиться на дорогу. Рядом есть еще два вуза — РАНХиГС в районе станции метро Октябрьская и СибГУТИ в зоне пересечения улицы Кирова и Бориса Богаткова. В нескольких остановках находится аграрный университет.

Через квартал от дома на улице Автогенной есть городская клиническая поликлиника № 7.

Более подробную информацию о проекте For Stars можно получить у менеджеров отдела продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон:+7 (383) 284-17-74

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик ООО СЗ РЕДФИЛД

ИНН 5406812436

ОГРН 1215400016270

Срок сдачи — I квартал 2026 года

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. ООО Отдел продаж. ИНН: 5401403260. Erid:LjN8KFpHG