Ярмарка вакансий рабочих профессий!

Все самые крупные работодатели региона на одной площадке — Международной выставке-форуме «МашЭкспо Сибирь -2024»!
В МВК «Новосибирск Экспоцентр» 27 марта с 14.00 до 17.00 часов состоится Ярмарка вакансий с участием крупных промышленных предприятий Новосибирска, Барнаула и Кемерова!
В ярмарке принимают участие 23 промышленных предприятия, в том числе Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, СибНИА имени С.А. Чаплыгина, ПО «Север», Барнаултрансмаш, Сибирская Генерирующая Компания, Кемеровский опытный ремонтно-механический завод, Механический завод Электротерм им. В.С. Сенатора и многие другие.
На ярмарке у вас есть возможность получить из первых рук всю информацию о потенциальных работодателях, а также об условиях труда, социальных гарантиях и заработной плате!
Предприятия ждут встречи со сварщиками, электриками, токарями, фрезеровщиками, специалистами монтажа, технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств, специалистами технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования.
Кроме того, некоторые из потенциальных работодателей готовы взять на обучение желающих работать у них.
Не упускайте шанс устроиться на стабильную, хорошо оплачиваемую работу на крупном предприятии!
Ждем вас 27 марта с 14.00 до 17.00 часов в МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104.
Для того чтобы посетить выставку, необходимо пройти регистрацию на сайте mashexpo-siberia.ru
ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
mashexpo-siberia.ru
https://vk.com/public210925320
18+
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