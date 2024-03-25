Ярмарка вакансий рабочих профессий!

Все самые крупные работодатели региона на одной площадке — Международной выставке-форуме «МашЭкспо Сибирь -2024»!



В МВК «Новосибирск Экспоцентр» 27 марта с 14.00 до 17.00 часов состоится Ярмарка вакансий с участием крупных промышленных предприятий Новосибирска, Барнаула и Кемерова!

В ярмарке принимают участие 23 промышленных предприятия, в том числе Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, СибНИА имени С.А. Чаплыгина, ПО «Север», Барнаултрансмаш, Сибирская Генерирующая Компания, Кемеровский опытный ремонтно-механический завод, Механический завод Электротерм им. В.С. Сенатора и многие другие.

На ярмарке у вас есть возможность получить из первых рук всю информацию о потенциальных работодателях, а также об условиях труда, социальных гарантиях и заработной плате!

Предприятия ждут встречи со сварщиками, электриками, токарями, фрезеровщиками, специалистами монтажа, технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств, специалистами технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования.

Кроме того, некоторые из потенциальных работодателей готовы взять на обучение желающих работать у них.



Не упускайте шанс устроиться на стабильную, хорошо оплачиваемую работу на крупном предприятии!



Ждем вас 27 марта с 14.00 до 17.00 часов в МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104.

Для того чтобы посетить выставку, необходимо пройти регистрацию на сайте mashexpo-siberia.ru



ООО «СВК»

8 (383) 304-83-88

mashexpo-siberia.ru

https://vk.com/public210925320

https://t.me/mashexpo

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