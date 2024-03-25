сегодня
25 марта, 10:41
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня
25 марта, 10:41
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 92.61 | eur 100.2
сегодня 10:18
общество
На правах рекламы реклама

Ярмарка вакансий рабочих профессий!

Фото: «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР»

Все самые крупные работодатели региона на одной площадке — Международной выставке-форуме «МашЭкспо Сибирь -2024»!

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» 27 марта с 14.00 до 17.00 часов состоится Ярмарка вакансий с участием крупных промышленных предприятий Новосибирска, Барнаула и Кемерова!

Фото Ярмарка вакансий рабочих профессий! 2

В ярмарке принимают участие 23 промышленных предприятия, в том числе Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, СибНИА имени С.А. Чаплыгина, ПО «Север», Барнаултрансмаш, Сибирская Генерирующая Компания, Кемеровский опытный ремонтно-механический завод, Механический завод Электротерм им. В.С. Сенатора и многие другие.
На ярмарке у вас есть возможность получить из первых рук всю информацию о потенциальных работодателях, а также об условиях труда, социальных гарантиях и заработной плате!

Фото Ярмарка вакансий рабочих профессий! 3

Предприятия ждут встречи со сварщиками, электриками, токарями, фрезеровщиками, специалистами монтажа, технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств, специалистами технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования.

Кроме того, некоторые из потенциальных работодателей готовы взять на обучение желающих работать у них.

Не упускайте шанс устроиться на стабильную, хорошо оплачиваемую работу на крупном предприятии!

Ждем вас 27 марта с 14.00 до 17.00 часов в МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104.

Для того чтобы посетить выставку, необходимо пройти регистрацию на сайте mashexpo-siberia.ru

ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
mashexpo-siberia.ru
https://vk.com/public210925320

https://t.me/mashexpo

18+

Реклама. ООО «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР». ИНН 5433965230. Erid:LjN8KKqNi

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в