Женщинам тут не место? Журналистка зачистила лёд в Сибирь-Арене

Главный редактор АиФ-Новосибирск стала машинистом ледозаливочного комбайна на один день — что из этого вышло.

25 марта прошла премьера второго выпуска шоу «Журналисты в кадрах», в котором сотрудники медиахолдинга СибФМ Group меняют профессии на один день. Героиней новой серии стала Евгения Лебедева — главный редактор интернет-портала АиФ-Новосибирск. Она попробовала себя в роли машиниста ледозаливочного комбайна в ЛДС «Сибирь-Арена».

«Нужно быть физически крепкой, чтобы заниматься такой работой. Я бы не рискнула, наверное», — прокомментировала подготовку льда девушка.

Она также оценила масштабы спортивного комплекса и самой арены. По её словам, с трибун игровая площадка кажется больше.

Во время обучения, стажировки и испытания Евгению сопровождал Николай Черновол — машинист ледозаливочного комбайна, который работает в комплексе с момента его открытия. Может ли журналист справиться его работой — Николай рассказал во втором выпуске шоу «Журналисты в кадрах».

В рамках проекта «Журналисты в кадрах» каждый журналист СибФМ Group пройдёт обучение, стажировку и испытание. В конце журналист оценит работодателя и получит отзыв о своей работе.