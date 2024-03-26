Финансовые результаты работы отечественных форекс-дилеров за 2023 год

Российский рынок Форекс контролируется Центробанком, который выдаёт лицензии претендентам на роль дилеров. Посредники, у которых отсутствует разрешительный документ, не могут оказывать подобные услуги гражданам России.

Что касается лицензированных форекс-дилеров, по состоянию на 2024 год в списке на сайте регулятора значатся четыре компании. Число их клиентов неуклонно растёт, и обороты по клиентским счетам увеличиваются с каждым новым периодом.

Лидер рейтинга форекс-дилеров

Финансовая отчётность форекс-дилеров на рынке России за 2023 год доступна в открытых источниках. Таково требование Центробанка, чтобы достичь максимальной прозрачности работы.

Для составления рейтинга были взяты данные о сумме прибыли, полученной клиентами дилинговых центров. На основе этих цифр позиции распределились между дилерами так:

1. Альфа-Форекс: + 4,79 млрд р.

2. ВТБ Форекс: + 0,79 млрд р.

3. ФИНАМ ФОРЕКС: + 0,55 млрд р.

4. БКС-Форекс: + 0,34 млрд р.

Очевидно, что отрыв компании «Альфа-Форекс», возглавляющей рейтинг, от остальных весьма существенный. Дилер опередил других игроков на 4 млрд рублей. Компания пользуется доверием клиентов, её рекомендуют друг другу. Результаты работы Альфа-Форекса говорят сами за себя. Трейдеры успешно зарабатывают, а компания наращивает клиентскую базу и развивается.

Главные преимущества форекс-трейдинга

Говоря об отличиях в торговле на внебиржевом и биржевом валютных рынках, нельзя не отметить объективные плюсы форекс-трейдинга на примере лидера рейтинга — компании «Альфа-Форекс».

В торговом ассортименте дилера 41 валютная пара, среди которых есть отсутствующие на Мосбирже GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF. На Форексе кредитное плечо больше, поэтому прибыль трейдера при умелом управлении капиталом будет существенно выше, чем на биржевом валютном рынке. Клиенты Альфа-Форекса пользуются кредитным плечом с максимальным значением 1/40. Трейдер может открывать позиции по валютным парам в разных направлениях.

Важное значение имеет ограничение рисков при спекуляциях на рынке Форекс, установленное ЦБ РФ. В соответствии с требованиями регулятора дилер полностью закрывает сделки клиента, если убыток при максимальной загрузке депозита составил пятую часть от общей суммы. Это позволяет трейдеру сохранить значительную часть своих средств даже при самом неудачном раскладе. В случае с Мосбиржей можно сильно уйти в минус, и после закрытия сделки придётся выплачивать задолженность.

График торговых сессий на внебиржевом валютном рынке намного удобнее. Операции на Форексе осуществляются без перерыва в режиме 24/5. Трейдеру не составит труда подобрать оптимальный для себя временной интервал.

А для успешного трейдинга следует выбрать лучшего брокера, которым по итогам 2023 года стал Альфа-Форекс. Присоединиться к торговле можно на сайте https://alfaforex.ru/.

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