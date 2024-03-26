Новикомбанк выделил 850 млн рублей предприятиям МСБ, работающим с автопромом

Новикомбанк подписал четыре кредитных договора на сумму 850 млн рублей с предприятиями – партнерами крупнейших отечественных автопроизводителей. Тем самым опорный банк Госкорпорации Ростех реализует стратегию поддержки цепочки кооперации промышленных предприятий в целом и автопрома в частности, а также наращивает портфель клиентов сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ).

Сотрудничество с предприятиями МСБ является одним из динамично развивающихся направлений деятельности Новикомбанка. Финансовая организация предлагает предпринимателям доступ к инструментам господдержки, а также предлагает свои льготные программы финансирования. За 2023 год кредитный портфель МСБ Новикомбанка увеличился на 29%, а гарантийный – на 12%. Прирост объема средств МСБ на счетах в Новикомбанке составил 21%.

В целях информирования о существующих возможностях финансирования МСБ эксперты Новикомбанка регулярно встречаются с представителями бизнеса. Так, в 2024 году банк провел для них мероприятия, где рассказал о мерах господдержки, льготных программах для МСБ и цифровых финансовых активах, в Казани и Тольятти. В последнем большую часть участников составили компании, производящие автокомпоненты.

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