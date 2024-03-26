Новикомбанк запустил цифровую карту

Опорный банк Госкорпорации Ростех запустил новый продукт — цифровая дебетовая карта для физических лиц. Заказать цифровую карту можно в мобильном приложении Новикомбанка или в личном кабинете интернет-банка.

Цифровая карта – это дебетовая карта, но без физического носителя. Все ее реквизиты – номер, CVV, срок действия и др. – находятся в мобильном приложении. Одним из основных преимуществ такой карты является ее выпуск за 1 минуту, удобство в использовании и безопасность.

Цифровая карта обладает полным функционалом обычной пластиковой карты. С ее помощью можно оплачивать товары и услуги в магазинах, снимать наличные в банкоматах с сервисом поддержания бесконтактной оплаты, а привязав функцию Mir Pay на устройствах Android, делать переводы и оплачивать ЖКУ. Все привычные программы лояльности, доступные держателям карт Новикомбанка, такие как «Кешбэк» и «Бонусы», также можно подключить к цифровой карте.

«Помимо скорости выпуска, нулевого износа, а значит экологичности, цифровая карта – это еще и удобный и безопасный финансовый инструмент для совершения покупок, снятия наличных. Теперь у клиентов появилась возможность моментально выпустить карту в мобильном приложении или интернет-банке, привязать её к Mir Pay и сразу начать её использовать. Это позволит нашим клиентам значительно экономить время, а также обеспечит защиту карты от кражи», — рассказал старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Наряду с выпуском цифровой карты, обновленный функционал личного кабинета мобильного приложения и интернет-банка теперь включает возможность смены и установки ПИН-кода, а также просмотра и копирования полных реквизитов любой карты.

Новикомбанк продолжает модернизировать свои IT-сервисы. Ранее стало известно о том, что банк вошел во вторую пилотную группу по тестированию цифрового рубля. Выпуск его в массовое обращение предварительно запланирован на 2025 год.

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