Новосибирцев приглашают на фестиваль шашлыков — как бесплатно попасть на праздник

В мастерстве приготовления шашлыков будет соревноваться 15 команд, а на площадке будет представлено более 18 партнёров.

Жара, рок-н-ролл, шашлыки-встречаем лето вместе! 1 июня состоится одно из главных событий этого лета — весёлый, шумный, ароматный и вкусный фестиваль «Мясо ели».

Фестиваль пройдёт в посёлке тaунxaусов Klubnika, он расположен на границе Новосибирского и Мошковского районов, в километре от станции Мочище и в 25 минутах езды от центра города.



Организаторы фестиваля обещают, что в этот день будет съедено 300 килограммов мяса и сотни литров лимонада и других напитков, которые предоставят компания «Омский бекон» и другие. В дегустации конкурсных блюд смогут поучаствовать самые активные по итогам конкурсов от ведущего и партнёров гости фестиваля.

В мастерстве приготовления шашлыков будет соревноваться 15 команд. В ходе мероприятия определят победителей, которые получат ценные призы. На кону путёвки на Алтай, в дома и базы отдыха Новосибирской области, мангалы, мясные наборы и даже сладкие наборы с клубникой в шоколаде.

Пока команды будут заняты приготовлением шашлыков, гости смогут отдохнуть, насладиться свежим воздухом, пообщаться и поучаствовать в развлекательной программе. Вечером на сцене фестиваля выступят известные музыкальные коллектива города, а завершением станет красочное, огненное шоу света и огня!

Для гостей фестиваля организован бесплатный трансфер туда и обратно. Зарегистрироваться можно на сайте мясоели.рф.



Главными организаторами мероприятия выступят компании «Метр», «Омский бекон» и СибФМ (18+), «Радио ДАЧА».

Компания «Метр» является партнером по продвижению и продажам посёлка тayнxаусов Klubnika, девелопером проекта выступает ООО СЗ «Верное решение».



Посёлок Klubnika находится в 10 минутах от микрорайона «Родники», в соседстве с живописным лесом и озером. Здесь продаются квартиры со свободной планировкой, с собственным земельным участком и парковочным местом. Узнать подробности можно на сайте.



*Количество регистраций на трансфер ограничено, успейте занять свой билет!



Организатор мероприятия:

ООО МЕТР

Тел.: +7 923 128 5492

Сайт: мясоели.рф

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