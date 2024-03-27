Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились

По данным Центробанка, в феврале 2024 года уровень инфляции составил 7,69 %. За полгода она увеличилась на 1,69 пункта. Разбираемся, что это значит для населения и как не потерять свою финансовую подушку.

Все мы на протяжении последнего года наблюдаем активный рост цен на продукты — происходит обесценивание денег, снижается покупательная способность. Инфляция растёт, и накопления без грамотного использования постепенно теряют свой «вес».

Куда вложить деньги, чтобы не потерять финансы и стоит ли рассматривать для этого сезонные вклады?

У сезонных вкладов, по сравнению с обычными, часто выше процентные ставки, потому что они более гибкие и адаптивные к изменениям экономической ситуации.

Так, Банк «Левобережный» по вкладу «Весна» предлагает до 17 % годовых.

Несмотря на то, что вклад «Весна» сезонный, оформить его можно на 1 год. Максимальная ставка — до 17 % годовых, минимальная сумма вклада — 100 000 рублей. Такой вклад поможет сохранить накопления от инфляции.

Подать заявку на консультацию можно на сайте. Открыть вклад — в BL-Online (6+) или в любом офисе Банка «Левобережный». Если у вас остались вопросы — специалисты контакт-центра с удовольствием ответят по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Минимальная сумма вклада «Весна» — от 100 000 руб., максимальная сумма не ограничена. Срок — 367 дней. Cтавка (в процентах годовых): 17 % на срок от 1 до 30 дней, 16 % — от 31 до 60 дней, 15 % — от 61 до 90 дней, 13 % — от 91 до 180 дней, 10 % — от 181 до 270 дней, 7 % — от 271 до 367 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. При открытии вклада наличие банковского счета/ пакета услуг (для перечисления процентов и суммы вклада) обязательно. Вклад открывается в офисах банка и в BL-Online.

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