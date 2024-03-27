Омский политех открывает 6 новых программ бакалавриата, специалитета и магистратуры

«Это направления в области металлообработки, искусственного интеллекта, беспилотных авиационных систем и другие, востребованные в Новосибирске сегодня»

На бакалавриате и специалитете это:

«Механика беспилотных авиационных систем» (4 года). Студенты получат инженерно-конструкторскую подготовку, навыки разработки с применением компьютерных программ и производственных технологий, работы с композиционными материалами. Практика пройдет на предприятиях, занимающихся разработкой и изготовлением БАС.

«Цифровизация разработки и эксплуатации насосного и компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли» (4 года). Здесь готовят специалистов в области эксплуатации, монтажа и проектирования насосного и компрессорного оборудования промышленных установок нефтегазовой отрасли с использованием передовых методов цифрового проектирования и получения прототипов конструируемых моделей и объектов эксплуатации. Его выпускников ждут на крупнейших предприятиях отрасли.

«Проектирование металлорежущих станков и комплексов» (5,5 лет). Студенты научатся создавать цифровые двойники промышленного оборудования, изучат технологии его изготовления, освоят цифровой инжиниринг и аддитивные технологии для изготовления 3D-моделей. Обучение пройдет при поддержке промышленных предприятий – партнеров Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех» ОмГТУ.

Откроется и новая программа магистратуры «Проектирование металлообрабатывающего оборудования и средств технологического оснащения»: студенты смогут создавать цифровые двойники объектов под задачи отрасли, а в дальнейшем – занимать высокие должности на предприятиях.

Также в магистратуре вуза можно обучиться работе с ИИ:

«Интеллектуальный анализ больших данных». Программа формирует компетенции в области развития технологий ИИ и обработки больших данных. Ее выпускники востребованы в компаниях, занимающихся разработкой и внедрением интеллектуальных информационных систем: в научных, образовательных учреждениях, государственных органах управления и других организациях.

«Технологии искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли». Профиль направлен на формирование навыков по разработке, реализации цифровых решений прикладных задач отрасли, цифровой трансформации предприятий на основе машинного обучения и методов анализа данных. Выпускники смогут работать в компаниях, занимающихся задачами цифровизации отрасли.

В политехе уже открыт прием документов на коммерческие места заочной и очно-заочной форм обучения. Консультации доступны в группе абитуриента ВКонтакте.

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