Ежегодное техобслуживание газового оборудования – необходимая мера безопасности

Техобслуживание газового оборудования – одна из самых эффективных мер по предупреждению несчастных случаев с газом.

Именно на ТО выявляется большинство неисправностей: неработающая автоматика безопасности, утечки газа, отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах и другие неисправности, которые могут послужить причиной несчастного случая.

В процессе выполнения работ специалисты не только оценивают техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО), но и определяют необходимость замены или ремонта приборов, проводят инструктаж абонентов.

Плановое техобслуживание проводится не реже 1 раза в год на основании договора со специализированной организацией. Наличие договора является обязательным условием поставки газа и, кроме того, – это обязанность собственника газифицированного помещения, закрепленная законодательством.

С 2023 года исключительным правом на оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО наделены газораспределительные организации (ГРО). Одной из таких организаций является ООО «Газпром газораспределение Томск».

По новым правилам техобслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и техобслуживание внутриквартирного оборудования в этом же доме осуществляются одной организацией.

Законодательством установлено обязательное перезаключение договоров на ТО по новой форме. Все вновь заключаемые договоры должны быть заключены с той ГРО, которая осуществляет транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с внутренним газопроводом.

Напоминаем: техническое обслуживание, установку, ремонт газового оборудования имеют право проводить только специализированные организации. Несанкционированное вмешательство посторонних лиц в работу газоиспользующего оборудования запрещено.

Если оборудование нуждается в ремонте или замене, для выполнения работ также необходимо привлечь специализированную организацию.

«Количество потребителей природного газа ежегодно растет, в том числе и благодаря догазификации. Важно помнить, что газовое оборудование требует особого контроля. Техобслуживание должно быть проведено в каждом доме или квартире, это вопрос не только личной безопасности, но и безопасности всего дома», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Томск» Сергей Семянко.

Уважаемые потребители! Проверьте свои договоры о ТО ВДГО/ВКГО и при необходимости приведите их в соответствие с новыми требованиями. Собственники квартир в многоквартирных домах должны перезаключить договоры уже сейчас, так как установленный законом срок истек 31.12.2023, и старые договоры теперь являются недействительными.

Узнать, с какой ГРО следует заключать договор, можно в управляющей компании или у поставщика газа.

Чтобы заключить договор с «Газпром газораспределение Томск», следует обратиться с паспортом и документами о собственности в Клиентский центр или на производственный участок компании или подать заявку через сайт. Документ можно подписать как в бумажном, так и в электронном виде.

И помните: отсутствие доступа к газовому оборудованию даже в одной квартире – тревожный сигнал для всего дома.

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