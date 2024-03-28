ВТБ Лизинг запустил сезонные графики платежей

ВТБ Лизинг разработал программу сезонных графиков платежей для предприятий с выраженной сезонной деятельностью. Теперь клиенты могут максимально комфортно распределять финансовую нагрузку на бюджет компании, выбирая параметры лизинговой сделки в соответствии со своими задачами и возможностями.

Программа помогает предприятиям укомплектовывать автопарк дорожно-строительной, сельскохозяйственной и специальной техникой на индивидуальных условиях и заблаговременно готовиться к «горячему» сезону.



Сезонные графики платежей актуальны для предприятий, занятых в сезонном производстве или оказывающих услуги сезонного спроса, так как позволяют планировать расходы с учетом активности эксплуатации предметов лизинга и объема прибыли. Можно заложить минимальные платежи в несезон, когда техника простаивает и не приносит доход, и увеличить их в месяцы пиковой загрузки, когда спрос на сезонные товары и услуги гораздо выше, чем в остальное время года. Таким образом компании могут производить основные выплаты в периоды, в которые это наименее ощутимо для бюджета.



Сезонные параметры, такие как корректирующий коэффициент и количество сниженных платежей, устанавливаются в соответствии с потребностями клиентов. * Сезонные графики комбинируются с другими гибкими условиями финансирования, предоставляемыми ВТБ Лизинг. Например, клиентам доступны минимальный размер аванса вплоть до 0% и максимальный срок лизинга до 7 лет. Компании на общей системе налогообложения также имеют возможность сэкономить за счет преференций по налогу на прибыль и НДС, вернув на свой баланс до 40% от стоимости приобретенного транспорта.



* Имеются ограничения по видам деятельности. Подробности о программе сезонных графиков уточняйте у персонального менеджера.

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