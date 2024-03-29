Бронную украсят «СПОДВИЖНИКИ»: девелопер VIRA объявил о старте бронирования нового проекта

VIRA — один из лидеров строительной отрасли Сибири, входящий в ТОП—3 застройщиков Новосибирской области по объему ввода жилья и обладающий наивысшим рейтингом надежности «5» (рейтинги Единого ресурса застройщиков, март 2024) открыл бронирование в новом проекте комфорт— класса «СПОДВИЖНИКИ» на ул. Бронный переулок, 18, в Кировском районе города.

«СПОДВИЖНИКИ» — настоящий мини—квартал XXI века, место, где будут жить и творить люди со схожей жизненной философией и приоритетами, они могут быть не похожи на друг друга, но при этом всегда смотрят в одном направлении и идут к одной цели — они сподвижники. Именно для них мы начинаем воплощать в реальность максимально комфортную среду— колыбель будущего комьюнити жителей.

«СПОДВИЖНИКИ» — это разноэтажные корпуса в едином европейском архитектурном стиле, эффектно подсвечиваемые в темное время суток. Проект реализуется в три этапа, в первую очередь строительство, бронирование квартир которое стартовало 20 марта 2024 года, относятся три дома (10, 11 и 20 этажей), они объединены общим цоколем—стилобатом, где разместится будущая социально—коммерческая инфраструктура проекта — супермаркеты и небольшие магазинчики у дома, кофейни, детские клубы, салоны красоты, отделения банков, служб доставки и многое другое.

В первой очереди 409 квартир площадью от 25 до 80 м2 — от уютных студий до просторных 4—х комнатных квартир для больших семей. Помимо классических, есть и популярные в последние годы европланировки — с просторной гостиной, которая совмещена с кухней. Каждая планировка предусматривает функциональные ниши и лишена пустых метров, площадь ванных комнат в среднем составляет 5 м2, все квартиры имеют остекленные лоджии и окна высотой более двух метров. В уникальных квартирах с террасами окна больше 4—х метров при высоте потолков уже около пяти. Таких квартир в первых трех домах всего 9, все они находятся на первых этажах (дом 1 и 3) и имеют собственные огороженные террасы площадью до 20 м2, выходящие в благоустроенный внутренний двор.

Первые этажи 1 и 3 секций и общий нежилой цоколь отделаны декоративным кирпичом, фасад второй секции облицован кирпичом полностью, такой прием позволил архитекторам связать дома в единый архитектурный ансамбль, добавив проекту визуальной целостности и премиальности.

Просторные и светлые входные группы проекта «СПОДВИЖНИКИ» органично решены в приятной цветовой гамме — светлые стены и пол дополняются темно—серым алюминиевым профилем дверей и плинтусов, а также мшисто—зелеными контрастными поверхностями. В каждом подъезде, традиционно для проектов VIRA, есть отдельное помещение для колясок/самокатов/велосипедов, высота потолков типового этажа составляет 2.87 м. В каждом доме минимум один грузовой и пассажирский лифт — в первой секции 2 лифта, во второй — 4 и в третьей — 3. В лифтах предусмотрены низкие поручни и низко расположенные кнопки, что будет особенно удобно детям и маломобильным категориям жителей.

Во всех корпусах первого этапа строительства базовой является предчистовая отделка (white box), она включает в себя стяжку пола с дополнительной шумоизоляцией «Пенотерм», штукатурку и шпаклевку стен, установку подоконников и откосов, а также электроразводку по всей квартире. В первом доме покупатели также могут выбрать одну из двух видов отделки «под ключ», которые разработали и тщательно просчитали дизайнеры и специалисты VIRA, всю стоимость такой отделки можно включить в ипотечный платеж.

Территория жилого комплекса «СПОДВИЖНИКИ» благоустроена и закрыта, здесь не будет автомобилей и ступеней — все входы в подъезды находятся на одном уровне с землей, что также должно быть удобно для детей, пенсионеров и мам с колясками. Со стороны улицы дома будет окружать удобный наземный паркинг на 229 мест, а на третьем этапе появится и подземный паркинг комплекса.

Каждый дом проекта «СПОДВИЖНИКИ» «умный»: доступ на территорию будет осуществляться через Face ID или по смарт—картам (СКУД), вся территория, включая двор, подъезд, паркинг, лифты и лестничные клетки, оснащена многочисленными камерами наблюдения, данные с которых будут поступать на постоянный пост охраны. Через специальное мобильное приложение жители смогут просматривать записи с камер, своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги, осуществлять контроль допуска в подъезд и многое другое.

Отдельно следует упомянуть дизайнерское благоустройство двора проекта «СПОДВИЖНИКИ» — здесь помимо интересных малых архитектурных форм, современных детской и спортивной площадок будет и свой уникальный арт—объект, а круглогодичное ландшафтное озеленение будет устроено по принципу многослойного «пирога», включающего газонную траву, многолетники, декоративные травы, кустарники, а также лиственные и хвойные породы деревьев, вместе формирующие так называемый зеленый каркас участка.

«СПОДВИЖНИКИ» — инновационный для Новосибирска проект комфорт—класса, привлекающий не только высоким уровнем проработки и функционального наполнения, но и способный удивить каждого жителя Новосибирска своей доступностью, особенно на старте продаж.

На проекте аккредитованы крупнейшие российские банки, возможны различные варианты покупки — рассрочка, льготная ипотека, ипотека траншами и даже обмен вашей нынешней жилплощади на новую квартиру. VIRA также может предложить специальный дисконт к ипотечной ставке.

Загляни в будущее уже сегодня, возможно, «СПОДВИЖНИКИ» — это именно твоя история, которая уже началась.

Сайт: https://виравира.рф/

Телефон: +7 383 271 22 22

e—mail: info@viragk.ru

Адрес: Г. Новосибирск ул. Фрунзе, д. 63

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