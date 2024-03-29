Drivee составил портрет пассажира в Новосибирске

25 марта, Новосибирск. Сервис городских поездок Drivee составил портрет пассажира, зарегистрированного в сервисе в Новосибирске, проанализировав популярные имена пользователей, их предпочтения по маркам и моделям автомобилей, а также дистанцию и среднее время поездки.
Наибольшую долю пассажиров в Новосибирске, зарегистрированных в приложении, составляют женщины — 58%, мужчины — 42%. . Самыми популярными именами в Новосибирске среди пассажиров-мужчин являются Александр, Сергей, Дмитрий, среди женщин — Анастасия, Екатерина, Елена. Наиболее редкими именами у пользователей стали Родион, Арсен, Дамир, а также Инесса, Таисия, Элеонора.
В плане автомобилей пассажиры отдают предпочтение Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla. Среднестатистическая поездка Drivee в Новосибирске занимает 29 минут с дистанцией 9 километров.
Поездки с детьми в Новосибирске составляют 3,3% от числа всех заказов, именно такова доля заявок на автомобиль с детским креслом в городе.
Топ-10 популярных имен мужчин-пассажиров в Новосибирске
(%, доля от общего числа мужских имен пассажиров сервиса в Новосибирске)
|Мужские имена
|%, доля
|1
|Александр
|7%
|2
|Сергей
|5%
|3
|Дмитрий
|5%
|4
|Алексей
|4%
|5
|Андрей
|4%
|6
|Евгений
|3%
|7
|Максим
|3%
|8
|Иван
|3%
|9
|Никита
|3%
|10
|Владимир
|2%
Топ-10 популярных имен женщин-пассажиров в Новосибирске
(%, доля от общего числа женских имен пассажиров сервиса в Новосибирске)
|Женские имена
|%, доля
|1
|Анастасия
|6%
|2
|Екатерина
|4%
|3
|Елена
|4%
|4
|Наталья
|4%
|5
|Татьяна
|4%
|6
|Ольга
|4%
|7
|Анна
|4%
|8
|Юлия
|3%
|9
|Дарья
|3%
|10
|Ирина
|3%
Drivee — сервис, который позволяет совершать поездки по своим правилам, обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Пассажир сам указывает сумму, которую готов заплатить за поездку, при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость поездки по выбранному маршруту. Дальше — очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою цену. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и стоимости.
В комментариях к заказу можно оставить любой комментарий с пожеланием к поездке: что нужно детское кресло, что в поездке будет животное или что к месту подачи какой-то особенный подъезд.
Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
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