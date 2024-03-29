Drivee составил портрет пассажира в Новосибирске

25 марта, Новосибирск. Сервис городских поездок Drivee составил портрет пассажира, зарегистрированного в сервисе в Новосибирске, проанализировав популярные имена пользователей, их предпочтения по маркам и моделям автомобилей, а также дистанцию и среднее время поездки.

Наибольшую долю пассажиров в Новосибирске, зарегистрированных в приложении, составляют женщины — 58%, мужчины — 42%. . Самыми популярными именами в Новосибирске среди пассажиров-мужчин являются Александр, Сергей, Дмитрий, среди женщин — Анастасия, Екатерина, Елена. Наиболее редкими именами у пользователей стали Родион, Арсен, Дамир, а также Инесса, Таисия, Элеонора.

В плане автомобилей пассажиры отдают предпочтение Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla. Среднестатистическая поездка Drivee в Новосибирске занимает 29 минут с дистанцией 9 километров.

Поездки с детьми в Новосибирске составляют 3,3% от числа всех заказов, именно такова доля заявок на автомобиль с детским креслом в городе.

Топ-10 популярных имен мужчин-пассажиров в Новосибирске

(%, доля от общего числа мужских имен пассажиров сервиса в Новосибирске)

Мужские имена %, доля 1 Александр 7% 2 Сергей 5% 3 Дмитрий 5% 4 Алексей 4% 5 Андрей 4% 6 Евгений 3% 7 Максим 3% 8 Иван 3% 9 Никита 3% 10 Владимир 2%

Топ-10 популярных имен женщин-пассажиров в Новосибирске

(%, доля от общего числа женских имен пассажиров сервиса в Новосибирске)

Женские имена %, доля 1 Анастасия 6% 2 Екатерина 4% 3 Елена 4% 4 Наталья 4% 5 Татьяна 4% 6 Ольга 4% 7 Анна 4% 8 Юлия 3% 9 Дарья 3% 10 Ирина 3%

Drivee — сервис, который позволяет совершать поездки по своим правилам, обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Пассажир сам указывает сумму, которую готов заплатить за поездку, при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость поездки по выбранному маршруту. Дальше — очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою цену. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и стоимости.

В комментариях к заказу можно оставить любой комментарий с пожеланием к поездке: что нужно детское кресло, что в поездке будет животное или что к месту подачи какой-то особенный подъезд.

Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность заказа междугородних поездок. Для этого достаточно указать город отправления и город прибытия, место и время, и предложить цену. Также в Drivee доступна возможность заказа курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.

https://drivee.com/

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